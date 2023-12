Wettige terugslag vir Lakota-skoolraadslid Darbi Boddy

By

Darbi Boddy, 'n lid van die Lakota-skoolraad in Ohio, het nog 'n terugslag ondervind in haar pogings om 'n beskermingsbevel van burgerlike agtervolging om te keer. Die bevel vereis dat sy 500 voet van mede-raadslid Isaac Adi af moet bly. Boddy se prokureur het die sperdatum gemis om teen die bevel in die laer hof te appelleer, maar het eerder direk na die Ohio 12de Distrikshof van Appèl gegaan, wat die versoek verwerp het. Gevolglik het regter Greg Howard alle hangende mosies van die hand gewys, insluitend een om die beskermingsbevel te beëindig.

Daar word nou van Boddy verwag om te alle tye aan te hou om weg te bly van Adi totdat die bevel in 2025 verstryk. Dit sluit skoolraadvergaderings in, wat sy nie kan bywoon as Adi teenwoordig is nie. Regter Howard het ook opgemerk dat Adi se prokureur mosies vir minagting teen Boddy ingedien het omdat hy na bewering die beskermingsbevel oortree het.

In reaksie op die besluit het Boddy se prokureur, Robert Croskery, aangekondig dat hy hom as haar regsadviseur onttrek. Hy het die hof se appèlproses gekritiseer en sy mening uitgespreek dat die besluit om die beskermende bevel toe te staan ​​"duidelik verkeerd was." Hy het ook Adi se geskiktheid om 'n openbare amptenaar te wees bevraagteken, met verwysing na video's van sy gedrag.

Adi se prokureur, Robert Lyons, het tevredenheid uitgespreek met die regter se besluit en beweer dat Boddy voortgaan om die beskermingsbevel te oortree deur Adi aanlyn te minag. Hy het 'n nuwe hofrekord ingedien wat die aandag vestig op 'n Facebook-plasing waarin Boddy Adi gekritiseer het.

Boddy is in 2021 tot die skoolraad verkies en het in 2022 die amp aanvaar. Volgens Ohio Revised Code kan skoolraadslede wat vergaderings vir 90 dae mis en gevind word dat hulle onvoldoende redes vir hul afwesigheid het, uit hul posisies verwyder word.

Adi het voorheen 'n veldtog met Boddy gevoer, maar het in sy aansoek om hofbeskerming beweer dat hul verhouding versleg het en dat Boddy "uiters aggressief" teenoor hom geword het. Boddy het getuig dat sy geen kwaadwilligheid bedoel het nie en het haar onenigheid met Adi se politieke standpunt uitgespreek.

Boddy se prokureur het aangevoer dat Ohio se stalking-wet gebruik word om Boddy se konserwatiewe stem stil te maak. Hy het verklaar dat sy sal voortgaan om die behoeftes van ouers en kinders bo spesiale belange te prioritiseer.