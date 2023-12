Winterweeradvies uitgereik vir Noordoos-Ohio

By

Sneeuval verwag in Noordoos Ohio: Winterweeradvies

’n Winterweeradvies is uitgereik vir Noordoos-Ohio, aangesien sneeuval Sondagaand tot Maandag verwag word. Die Nasionale Weerdiens berig dat 'n sekondêre kouefront deur die Sentrale Groot Mere sal gaan, wat tot Maandagaand 'n oppervlaktrog naby Eriemeer tot gevolg sal hê. Terwyl die streek 'n afstof tot twee duim sneeu kan verwag, kan die moontlikheid van sneeu in die meer 'n groter sneeuval na noordwestelike Pennsylvania bring.

In die Akron-Canton-streek vereis die voorspelling vir vandag bewolkte lug met 'n hoogtepunt van ongeveer 41 grade Fahrenheit. Sneeubuie sal waarskynlik oornag ontwikkel, moontlik met reën gemeng voordat dit na 2:30 na alle sneeu oorgaan. Die lae temperatuur sal ongeveer 70 grade Fahrenheit wees. Neerslag word verwag met 'n XNUMX% kans, met nuwe sneeu ophoping wat waarskynlik minder as 'n half duim sal wees.

Maandag is daar 'n kans op sneeubuie tot laatmiddag, gevolg deur 'n moontlikheid van sprinkel en buie. Die dag sal meestal bewolk wees met 'n hoë byna 35 grade Fahrenheit en westelike winde wat 13 tot 15 mph bereik. Sneeuophoping moet minder as 'n halfduim bly. In die aand kan daar 'n kans op storms voor 8:26 wees, met 'n lae temperatuur van ongeveer XNUMX grade Fahrenheit.

Dinsdag sal na verwagting sonnige lug en 'n hoogtepunt van naby 44 grade Fahrenheit bring. Rukwinde uit die suide met 'n spoed van tot 26 mph kan egter teenwoordig wees. Die aand sal gedeeltelik bewolk wees met 'n laagtepunt van ongeveer 27 grade Fahrenheit. Woensdag sal meestal sonnig wees met 'n hoogtepunt naby 36 grade Fahrenheit.

Terwyl die winterweeradvies inwoners attent maak op die potensiële gevare wat sneeuval inhou, dien dit ook as 'n herinnering vir mense om nodige voorsorgmaatreëls te tref, soos om veilig te bestuur, warm aan te trek en die toepaslike instandhouding van hul eiendom tydens gure weer te verseker. Bly op hoogte van die jongste weerberigte en volg enige instruksies of advies van plaaslike owerhede om jou veiligheid te verseker.