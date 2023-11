Verken die herlewing van 2000's Tegnologie onder Gen Z

Die generasie wat in die 1980's en 1990's grootgeword het, algemeen bekend as Generasie Y, het hul redelike deel van tegnologiese obsessies gehad. 'n Nuwe siklus begin egter nou met Generasie Z, wat na die tegnologie van die vroeë 2000's beweeg. Hierdie tendens het nie ongesiens verbygegaan by besighede nie.

In die middel van Oktober het die gewilde klerewinkel Urban Outfitters, bekend vir sy aantrekkingskrag vir millennials, 'n versameling opgeknapte oorspronklike iPods vrygestel. Hierdie opgedateerde Apple-musiekspelers, kompleet met 'n nuwe battery en verhoogde berging, word aanlyn verkoop teen pryse wat wissel van $200 tot $350, afhangend van die generasie van die toestel. Ondanks die hoër prysetiket het internetgebruikers die voorraad vinnig uitgeput, hoewel die presiese hoeveelheid en duur van beskikbaarheid onbekend bly.

Nog 'n voorbeeld van hierdie herlewing is die terugkeer van deursigtige gevalle vir elektroniese toestelle, soos uitgelig deur die gespesialiseerde webwerf The Verge. Hierdie plastiek beskermende omhulsels, gewild in die vroeë 2000's, het die innerlike werking van gadgets aan tegnologie-entoesiaste ten toon gestel.

Hierdie oesjaartegnologie-tendens word nie net deur sosialemediaplatforms aangevuur nie, maar ook deur 'n groter kulturele beweging, volgens bemarkingskenner Arnaud Granata. TikTok en Instagram, geliefd deur die jonger generasie, bied happie-grootte kykies van volledige flieks, 'n formaat wat geweldige gewildheid verwerf het. Paramount Pictures het selfs aangesluit deur "Mean Girls", 'n kultus-tienerfliek uit 2004, in 23 aflewerings op sosiale media-platforms vry te stel. Dit het gelei tot 'n herlewing van memes met karakters uit die fliek, soos Cady Heron (gespeel deur Lindsay Lohan).

Die fassinasie van Generasie Z vir hierdie 2000's gadgets kan verstaan ​​word as toegang tot 'n fantasie van tegnologie wat tydens hul geboorte teenwoordig was, maar nooit ten volle ervaar is nie. Dit is 'n begeerte om te verbind met 'n tyd voor die angs en onsekerhede wat volwassenheid bring. Arnaud Granata stel voor dat hierdie hunkering na eenvoudiger, of selfs anti-tegnologie toestelle, soos die herlewing van fone met fisiese sleutelborde, dien as 'n bron van vertroosting en gerusstelling vir die generasie wat in 'n wêreld van eko-angs en onsekerheid gebore is.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie terugkeer na 2000's tegnologie 'n nostalgiese dog innoverende verkenning van die verlede vir Generasie Z, wat sosiale media gebruik om kulturele artefakte uit hul vroeë jare te herontdek en te herinterpreteer. Dit dien as 'n herinnering dat selfs in 'n vinnig vorderende tegnologiese landskap, daar waarde is om weer met die verlede te verbind.

A: Generasie Z word aangetrokke tot die tegnologie van die vroeë 2000's as 'n manier om kontak te maak met 'n tyd voor hul angs en onsekerhede oor die toekoms. Dit bied 'n gevoel van gemak en nostalgie.

A: Platforms soos TikTok en Instagram laat generasie Z toe om kulturele artefakte van die vroeë 2000's te herontdek en te herinterpreteer deur die deel van flieksnitte, memes en ander verwante inhoud.

A: Besighede het die vraag na 2000's-tegnologie onder Generasie Z erken en benut dit deur opgeknapte toestelle op te knap en te verkoop en die nostalgie-gedrewe mark te benut.

A: Deursigtige gevalle was gewild in die vroeë 2000's, aangesien dit tegnologie-entoesiaste toegelaat het om die innerlike werking van hul gadgets ten toon te stel. Die herlewing van hierdie gevalle weerspieël die begeerte om weer met daardie nostalgiese estetika te verbind.

