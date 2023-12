Apple sal Siri-ervaring revolusioneer met opgegradeerde mikrofoon in iPhone 16

Apple gaan 'n baanbrekende verbetering aan sy stemassistent, Siri, maak met 'n aansienlike opgradering van die mikrofoon in die komende iPhone 16. Hierdie stap het ten doel om die KI-aangedrewe Siri-ervaring te verbeter deur sy hardeware- en sagteware-kenmerke te versterk, volgens bekende Apple-ontleder Ming-Chi Kuo.

Kuo bevestig dat om KI-gegenereerde inhoud te bevorder, dit noodsaaklik is om steminvoerverwerking te verbeter deur Siri se mikrofoon te verbeter. Die nuwe mikrofoon in die iPhone 16 sal 'n beter sein-tot-geraas-verhouding hê, wat die Siri-ervaring aansienlik sal verbeter. Boonop sal dit verbeterde waterweerstand hê, wat duursaamheid en lang lewe verseker.

Hierdie mikrofoonopgradering stem ooreen met vorige verslae wat daarop dui dat Apple beplan om verbeterde Siri-kenmerke uit te lig as 'n sleutelverkooppunt vir die iPhone 16. Die integrasie van groottaalmodelle (LLM's) in Siri en Apple se generatiewe KI-ambisies sal sterk staatmaak op die verbeterde stem invoerverwerking verskaf deur die opgegradeerde mikrofoon.

Boonop ondersteun Kuo se verslag nie net die afwagting van nuwe Siri-kenmerke wat deur LLM's in iOS 18 aangedryf word nie, maar dit versterk ook gerugte dat bykomende AI-funksies op die toestel eksklusief vir die iPhone 16-modelle kan wees.

Kuo se jongste opname het aan die lig gebring dat AAC en Goertek die gekose verskaffers vir die mikrofoon in die iPhone 16 is. Beide verskaffers sal ewe baat vind by die spesifikasie-opgradering. Kuo voorspel dat die gemiddelde verkoopprys van mikrofone vir elke iPhone 16 met minstens 100-150% sal styg in vergelyking met die vorige iPhone 15-model, wat lei tot aansienlike inkomste- en verdienstegroei vir AAC en Goertek.

Met hierdie mikrofoonopgradering neem Apple 'n deurslaggewende stap om die Siri-ervaring te revolusioneer en sy verbintenis tot die bevordering van KI-tegnologie te versterk. Die iPhone 16 sal na verwagting die kragtige vermoëns van Siri ten toon stel en nuwe deure oopmaak vir KI-gegenereerde inhoud, wat gebruikers 'n meer intuïtiewe en naatlose interaksie met hul toestelle sal bied.