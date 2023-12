Duisende Oregoniërs is genade gegee vir onbetaalde verkeersoortredings

In 'n onlangse ontwikkeling het duisende Oregoniërs nou die geleentheid om hul bestuurslisensies terug te kry wat opgeskort is weens onbetaalde verkeersoortredings. Goewerneur Tina Kotek het 'n massa genadebevel uitgereik, in die voetspore van haar voorganger, goewerneur Kate Brown, wat net 'n jaar gelede meer as 8,000 XNUMX inwoners van Oregon wat 'n soortgelyke situasie in die gesig gestaar het, begenadig het.

Ingevolge Kotek se bevel sal meer as 10,000 XNUMX individue wie se rybewyse teruggetrek is uitsluitlik weens onbetaalde boetes wat verband hou met verkeersoortredings, soos spoedkaartjies, vergewe word. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie kwytskelding nie van toepassing is op diegene wie se lisensies opgeskort is weens ernstiger verkeersoortredings, soos om onder die invloed te bestuur nie.

Die goewerneur se bevel beklemtoon dat Brown se 2022-bevel nie alle individue insluit wat aan die vergifniskriteria voldoen het nie, en die Oregon-departement van motorvoertuie (DMV) het sedertdien die geskiktheidslys opgedateer. Om die proses te vergemaklik, is landhowe aangesê om hul rekords op te dateer en die DMV onmiddellik in kennis te stel van individue wat vir lisensie-herinstelling in aanmerking kom. Sodra hulle in kennis gestel is, kan kwalifiserende individue die DMV kontak en 'n $75 fooi betaal om hul bestuursvoorregte te herwin.

Ten spyte van Brown se vorige genadebevel vir 8,300 1,200 mense, het slegs 'n klein fraksie van die geleentheid gebruik gemaak vanaf November. Volgens die Oregon-departement van vervoer is minder as 4,500 1,350 lisensies heringestel, terwyl meer as XNUMX XNUMX vir herinstelling vrygestel is, maar nog nie met die nodige stappe voortgegaan het nie. Die oorblywende XNUMX XNUMX individue het steeds lisensies opgeskort of teruggetrek weens vertragings in die hof wat hul geskiktheid vir die Oregon DMV bevestig het.

Vir almal wat wonder oor hul geskiktheid, bevat Kotek se uitvoerende bevel 'n lys van individue wat vir herinstelling in aanmerking kom, net soos Brown se bevel. Daarbenewens kan individue die DMV kontak by 503-945-5000 of toegang tot die agentskap se aanlyn dienssentrum by dmv2u.oregon.gov om te bepaal of hulle kwalifiseer.

Die buitensporige impak van skuld-gebaseerde lisensie-opskortings op lae-inkomste Oregonians is 'n kommer wat deur die Oregon Law Center geopper is. Sulke skorsings kan probleme veroorsaak om werk te bekom of te behou, terwyl dit ook individue se finansiële laste vererger as hulle beboet word vir bestuur met 'n opgeskorte lisensie.

Hierdie onlangse genadebevel het ten doel om verligting te bied aan duisende Oregoniërs wat belas is deur onbetaalde verkeersoortredingsboetes en hulle in staat te stel om hul bestuurslisensies terug te kry, en sodoende hulle te help om die gepaardgaande uitdagings te oorkom en hul bestuursvoorregte te herstel.