Die beste telefoonaanbiedings net betyds vir Swart Vrydag

Op soek na 'n goeie aanbieding op 'n nuwe telefoonplan? Kyk nie verder as Koodo, die subhandelsmerk van Telus nie. Met Black Friday net om die draai, bied Koodo ongelooflike afslag aan wat jy nie sal wil mis nie.

Een van die uitstaande aanbiedings van Koodo is die plan wat 'n yslike 40 GB data bied vir slegs $ 40. As u nog meer data benodig, het hulle 'n plan wat u 50 GB vir slegs $ 55 gee. En as jy 'n regte data-honger gebruiker is, sal hul $ 65-plan jou 'n yslike 60 GB gee. Maar dit is nie al nie – hierdie planne kom ook met drie maande se gratis Amazon Prime.

Benewens die ruim datatoelaes, kom Koodo se planne met 'n paar indrukwekkende byvoordele. Met elke plan sal jy onbeperkte minute in Kanada en boodskappe vir teks en prente geniet. Jy sal ook premium stempos, onbeperkte internasionale SMS (van Kanada), oorroldata en 'n onbeperkte langafstandpakket kry. Dit is duidelik dat Koodo bo en behalwe gaan om hul kliënte die beste moontlike transaksie te gee.

En laat ons nie van die fone self vergeet nie. Koodo het 'n paar fantastiese aanbiedinge op gewilde modelle. As jy met 'n Tab Plus-plan gaan, kan jy die Pixel 7 gratis kry. Hierdie slanke slimfoon kom met 128 GB berging, perfek vir al jou foto's, video's en toepassings. As jy die Galaxy-reeks verkies, kan jy die nuutste Galaxy S23 FE vir slegs $5 per maand kry. En as jy iets meer uniek soek, is die Z Flip 5 beskikbaar vir $0 vooraf op 'n Tab Plus-plan, met 'n maandelikse betaling van $30. Of, as jy na die komende Pixel 8 kyk, kan jy dit vooraf vir $0 kry met 'n Tab Plus-plan en betaal net $21.29 maandeliks, bykomend tot jou plan.

Moenie hierdie ongelooflike aanbiedings van Koodo misloop nie. Besoek hul webwerf om deur al die aanbiedings te blaai en die perfekte plan en telefoon vir jou te vind.

Algemene vrae

1. Kan ek oorskakel na Koodo as ek tans by 'n ander verskaffer is?

Ja, jy kan oorskakel na Koodo, selfs al is jy tans by 'n ander verskaffer. Hou in gedagte dat daar 'n paar fooie of vereistes kan wees wat verband hou met oorskakeling, daarom is dit die beste om Koodo direk te kontak vir meer inligting.

2. Hoe lank duur hierdie transaksies?

Die spesifieke duur van hierdie transaksies kan wissel, daarom is dit raadsaam om Koodo se webwerf te besoek of hul kliëntediens te kontak vir die mees akkurate en bygewerkte inligting.

3. Kan ek my huidige telefoonnommer behou as ek na Koodo oorskakel?

Ja, jy kan gewoonlik jou huidige foonnommer behou wanneer jy na Koodo oorskakel. Tydens die aanmeldproses sal jy die opsie hê om jou bestaande nommer oor te dra. Koodo sal jou deur die nodige stappe lei om 'n gladde oorgang te verseker.

4. Is Amazon Prime gratis by die plan ingesluit?

Ja, sekere Koodo-planne sluit drie maande se gratis Amazon Prime in. Na die promosietydperk kan daar egter bykomende kostes wees as jy kies om voort te gaan met die Amazon Prime-intekening. Dit is die beste om die bepalings en voorwaardes te hersien of Koodo te kontak vir meer besonderhede.

5. Is hierdie aanbiedings beskikbaar in alle streke van Kanada?

Koodo se telefoontransaksies is tipies landwyd beskikbaar, maar dit is altyd raadsaam om hul webwerf na te gaan of hul kliëntediens te kontak om die beskikbaarheid in jou spesifieke streek te bevestig.