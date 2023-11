Die Kodak Slide N Scan: 'n Nuwe benadering tot filmskandering

Die Kodak Slide N Scan Digital Film Scanner bied 'n vars perspektief op filmskandering met sy unieke kenmerke en ontwerp. Alhoewel dit 'n begrotingsvriendelike opsie bly, neem die Slide N Scan 'n ander benadering in vergelyking met sy effens goedkoper eweknie, die Kodak Scanza. Die uitstaande kenmerk van die Slide N Scan is sy groter skerm. Anders as die Scanza se 3.5-duim-skerm, kom die Slide N Scan met óf 'n 5-duim- of 'n 7-duim-skerm. Die keuse van die 7-duim-skerm bied 'n meer visueel toeganklike ervaring sonder 'n beduidende verskil in prys.

Beide die Slide N Scan en die Scanza gebruik 'n LED-ligbron en 'n 14-megapixel CMOS-sensor vir die skandering van film. Hierdie meganisme vang 'n hele raam van positiewe of negatiewe film, of 'n gemonteerde skyfie, in 'n enkele skandering vas. Die Slide N Scan bied 'n reeks filmtipe ondersteuning, insluitend 135, 126, 110 en 50 mm skyfies, danksy sy hoofskyfiehouer en insetseladapters.

Een noemenswaardige verskil tussen die Slide N Scan en die Scanza is die kragbron. Die Slide N Scan word aangedryf deur 'n USB-C-poort, terwyl die Scanza 'n mikro USB-B-sok gebruik. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die Slide N Scan nie 'n rekenaarverbinding benodig vir skandering nie, wat die vertroue op 'n USB-poort ietwat onnodig maak. Daarbenewens, hoewel die Slide N Scan 'n HDMI-poort het, is 'n HDMI-kabel nie by die pakket ingesluit nie.

Wat prestasie betref, blyk die Slide N Scan 'n vinnige skandeerder te wees wat in staat is om 35 mm-rame binne minder as 2 sekondes te skandeer. Ons het egter gevind dat die verstek outomatiese kleur- en beligtingskorreksies op die Slide N Scan geneig was om donkerder resultate vir negatiewe film en helderder resultate vir kleur-transparante te lewer in vergelyking met die Scanza.

Oor die algemeen bied die Kodak Slide N Scan 'n unieke skandeerervaring met sy groter skerm en veelsydige filmondersteuning. Alhoewel dit dalk 'n mate van handmatige aanpassing vereis vir optimale resultate, bly dit 'n begrotingsvriendelike opsie vir diegene wat hul filmversameling wil digitaliseer.

FAQ

1. Kan die Slide N Scan deur 'n AC-adapter aangedryf word?

Nee, die Slide N Scan word aangedryf deur 'n USB-C-poort en kom nie met 'n AC-adapter nie. Gebruikers kan óf hul eie adapter gebruik óf die skandeerder deur 'n USB-poort op hul rekenaar aandryf.

2. Watter filmtipes word deur die Slide N Scan ondersteun?

Die Slide N Scan ondersteun 135, 126, 110 en 50 mm skyfies. Dit beskik oor 'n hoofskyfiehouer vir gemonteerde skyfies en insetseladapters vir 35 mm, 126 en 110 filmstroke.

3. Kom die Slide N Scan met 'n HDMI-kabel?

Nee, die Slide N Scan kom nie met 'n HDMI-kabel nie. Dit het egter 'n HDMI-poort, wat gebruikers in staat stel om die skandeerder aan 'n televisie of rekenaarmonitor te koppel vir beeldweergawe.