LA Kings se trio van sentrums floreer in nuwe seisoen

Opsomming: Die LA Kings het sukses behaal met hul trio senters, Anze Kopitar, Phillip Danault en Pierre-Luc Dubois, aangesien hulle tans met 'n rekord van 15-4-3 sit. Terwyl Dubois se vertoning swak was in vergelyking met verwagtinge, het Danault hom tot dusver beter gevaar. Die span se diepte in die senterposisie het ook vir ander spelers, soos Quinton Byfield, toegelaat om in verskillende rolle uit te blink. Met 'n sterk verdedigingstelsel in plek onder die afrigter, Todd McLellan, het die Kings hul visier op 'n moontlike Stanleybeker-titel.

In die uiteenlopende landskap van die LA Kings se senterposisie het die trio van Anze Kopitar, Phillip Danault en Pierre-Luc Dubois na vore getree as 'n krag om mee rekening te hou. Die span spog tans met 'n indrukwekkende rekord van 15 oorwinnings, 4 verliese en 3 oortydverliese, wat die sukses aandui wat hulle op die ys gevind het.

Kopitar bly 'n oorheersende krag en lei die span in ystyd met 'n gemiddeld van 19 minute en 26 sekondes per wedstryd. Hy het ook na vore getree as die span se aanvallende leier en het 21 punte in 22 wedstryde opgedoen, insluitend 10 doele en 11 assists, met 'n merkwaardige +13-gradering.

Ten spyte van die aankoms van Dubois, is dit Danault wat die tweede mees benutte senter op die span bly, met gemiddeld 17 minute en 21 sekondes ystyd per wedstryd, 'n minuut meer as Dubois. Verrassing wag, want Danault presteer beter as Dubois in terme van produksie en verdien 15 punte vergeleke met Dubois se 11. As Dubois nie gou sy vertoning optel nie, kan sy stewige kontrak van 8 jaar en $68 miljoen 'n las vir die span word.

Terwyl die drietal senters floreer, is die beperkte ystyd wat aan die vierde senter, veteraan Trevor Lewis, gemiddeld net 11 minute en 36 sekondes per wedstryd verleen word. Daarbenewens het ander spelers soos Blake Lizotte, Jaret Anderson-Dolan en Quinton Byfield ook hul vermoëns in die middelposisie gewys.

Byfield, veral, het geskitter toe hy oorgeskakel het om op die eerste lyn saam met Kopitar en Adrian Kempe te speel. Met 'n indrukwekkende 6'5″ en 220 pond, het Byfield sy talent ten toon gestel met 18 punte in 22 wedstryde en 'n +12-gradering. Sy vordering dien as 'n herinnering dat ontwikkelende spelers tyd kan neem voordat hulle hul volle potensiaal bereik.

Met Kopitar, Danault en Dubois wat die senterposisie anker, het die LA Kings die potensiaal om hoog te mik en selfs mee te ding vir hul eerste Stanleybeker-titel sedert 2014. Afrigter Todd McLellan se verdedigingstelsel, aangevul deur die span se aanvallende vuurkrag, skep 'n formidabele en goed afgeronde eenheid op die ys. Soos die seisoen vorder, sal alle oë op die Kings se drietal senters gerig wees terwyl hulle voortgaan om die span na sukses te lei.