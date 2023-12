Moenie hierdie skouspelagtige meteoorstortvertoning vanaand mis nie

Opsomming: Maak jou gereed vir 'n asemrowende natuurverskynsel vanaand terwyl die Geminid-meteoorreën die lug van New Brunswick pryk. Amateur-sterrekundige Chris Curwin beskryf dit as die "koning van meteorietreën", wat 'n indrukwekkende 120 meteore per uur produseer. Die vertoning sal omstreeks 8:10 begin en teen 3200:XNUMX meer sigbaar en prominent word. Jy het geen spesiale toerusting nodig om hierdie hemelse skouspel te waardeer nie; maak net staat op jou blote oog. Curwin vergelyk die ervaring met om te kyk hoe sneeuvlokkies jou voorruit nader. Die Geminid-meteoorreën kom van die Tweeling-konstellasie af en word veroorsaak deur puin van 'n asteroïde bekend as XNUMX Phaethon. Vir die beste kykervaring, vind 'n donker area weg van stadsligte en laat jou oë by die donker aanpas. Onthou om warm aan te trek terwyl jy voorberei om hierdie buitengewone gebeurtenis te aanskou.

Berei voor vir 'n betowerende vertoning van verskietende sterre vanaand

Kyk vanaand op na die lug en maak gereed om jou asem weg te slaan deur 'n manjifieke natuurlike vertoning. Die Geminid-meteoorreën, bekend as die "monarg van meteoorreën", sal die lug oor New Brunswick pryk. Hierdie hemelverskynsel gaan 'n verstommende skouspel van 120 meteore per uur oplewer. Soos die nag vorder, sal die meteore hoër in die lug styg en 'n hoogtepunt bereik omstreeks 10:3200. al wat jy nodig het is jou eie oë. Stel jou voor die pragtige gesig van sneeuvlokkies wat jou voorruit nader en 'n spoor van verwondering agterlaat. Hierdie fenomenale meteore kom uit die Tweeling-konstellasie, wat afkomstig is van die puin van 'n ses kilometer wye asteroïde genaamd XNUMX Phaethon. Vir die beste ervaring, waag weg van die stadsliggies om die asemrowende uitgestrektheid hierbo ten volle te waardeer. Laat jou oë toe om aan te pas by die duisternis en maak die verhoog vir 'n onvergeetlike aand. Moenie vergeet om saam te pak om warm te bly in die koue winterlug nie. Alhoewel vanaand die hoogtepunt van die meteorietreën is, sal jy nog 'n paar dae 'n kans hê om hierdie hemelse vertoning te aanskou. As vanaand se weersomstandighede nie ideaal is nie, moenie hoop verloor nie; môreaand bied dalk 'n helderder lug vir hierdie buitengewone skouspel.