Koning Charles en koningin Camilla se koninklike Kerskaartjie onthul

In 'n verstommende onthulling het Buckingham-paleis die 2023-Kerskaart van koning Charles en koningin Camilla onthul. Vanjaar se kaart bevat 'n boeiende portret van die koninklike egpaar, vasgevang deur die talentvolle fotograaf Hugo Burnand binne die grootsheid van die Troonkamer by die Paleis. Die foto is geneem kort ná Charles en Camilla se kroning op 6 Mei 2023, wat 'n belangrike mylpaal in hul bewind was.

Die Kerskaartjie, versier met die koninklike egpaar se portret, dra warm vakansiewense oor met die opregte boodskap, "Wens jou 'n baie gelukkige Kersfees en Nuwejaar toe." Hierdie tradisionele groet herinner aan verlede jaar se kaart, en behou 'n gevoel van kontinuïteit en tradisie binne die koninklike familie.

Hugo Burnand, 'n gewaardeerde fotograaf wat bekend is vir sy boeiende portrette, is al vir meer as twee dekades toevertrou om die essensie van die koninklike egpaar vas te lê. Burnand se merkwaardige talent het nie net hierdie merkwaardige portret opgelewer nie, maar ook ses ander ikoniese kroningsportrette, wat almal voorheen deur Buckingham-paleis vrygestel is.

In die portret straal koning Charles koninklike prag uit, met die manjifieke keiserlike staatskroon en die edele landgoedkleed. Koningin Camilla, ewe skitterend, dra Queen Mary's Crown and Robe of Estate. Haar kroningsrok, 'n skepping deur die gewaardeerde ontwerper Bruce Oldfield, toon noukeurige aandag aan detail met pragtige borduurwerk wat haar geliefde reddingshonde uitbeeld, asook die name van haar kinders en kleinkinders.

As ons verby die estetika kyk, verduidelik Oldfield die dieper betekenis agter die toga: "'n Interessante element van die toga is dat dit 'n meer vloeiende en moderne voorstelling van die koning en die koningin-gemaal se liefde vir die natuur en die Britse platteland weerspieël." Hierdie subtiele knik na hul verbintenis met die natuurlike wêreld voeg 'n unieke en kontemporêre aanraking by hul koninklike beeld.

Soos Kersfees nader kom, beplan die koninklike egpaar om die vakansie by Sandringham deur te bring, vergesel van koningin Camilla se kleinkinders. Hierdie vreugdevolle geleentheid sal die hele koninklike familie bymekaarbring, gekoesterde herinneringe skep en geliefde tradisies voortsit.

Die 2023-Kerskaart van koning Charles en koningin Camilla bevat die waardigheid, grasie en warmte wat die koninklike egpaar beliggaam, wat 'n gevoel van koninklike prag en diep verbintenis met hul familie en die Britse volk uitstraal.