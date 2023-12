Georgië-leiers stel versnelde inkomstebelastingverlaging voor

Georgië se Republikeinse leiers het 'n plan voorgelê om 'n beplande verlaging in die staat se inkomstebelastingkoers te bespoedig. Die voorstel, ondersteun deur goewerneur Brian Kemp, lt. goewerneur Burt Jones, en Huisspeaker Jon Burns, het ten doel om 'n vaste inkomstebelastingkoers van 5.39% te skep vanaf 1 Januarie 2024. Die Kantoor vir Beplanning en Begroting skat dat hierdie stap kan bespaar Georgia belastingbetalers ongeveer $1.1 miljard in die kalenderjaar 2024.

Deur die inkomstebelastingverlaging te bespoedig, beoog die staatsregering om bestuur te stroomlyn en belastingbetalers hul swaarverdiende geld terug te gee. Hierdie belastingverlagingsversnelling volg op die onlangse herinstelling van die staat se petrolbelasting, wat tydelik deur goewerneur Kemp opgeskort is.

Tans bestaan ​​Georgia se inkomstebelastingstelsel uit verskeie hakies, met die maksimum koers van 5.75% wat geld vir verdienste inkomste bo $7,000 1 per jaar. Die bestaande plan, wat op 2022 Januarie 5.49 in werking sal tree, stel 'n vaste inkomstebelastingkoers van 2022% vas. Volgens die 0.1-wet is die koers veronderstel om met 4.99% per jaar te verminder totdat dit 2029% teen 5.39 bereik. Met die staat se belastinginvorderings wat verwag word om verwagtinge te oortref, wil goewerneur Kemp en wetgewers egter 'n koers van 2024% in 1 implementeer in plaas daarvan. Hierdie verandering sal wetgewende optrede in die komende gereelde sitting vereis, maar wetgewers het die vermoë om 'n terugwerkende belastingverlaging tot 2024 Januarie XNUMX goed te keur.

Die totale vermindering tot 5.39% sal na verwagting staatsbelastinginvorderings met 'n geraamde $1.1 miljard verminder. Daar moet kennis geneem word dat hierdie vermindering groter is as die aanvanklik geprojekteerde snit, wat na verwagting $450 miljoen sou kos. Benewens die verlaging van die koers, sluit die voorgestelde veranderings die verhoging van die standaardvrystelling in en laat belastingbetalers toe om $3,000 XNUMX vir elke kind of afhanklike af te trek.

Terwyl sommige Republikeine daarop gemik is om inkomstebelasting heeltemal uit te skakel, hoop ander om die inkomstebelastingkoers verder te verlaag deur belastingtoegewings te heroorweeg. ’n Wetgewende paneel hersien tans belastingtoegewings en sal na verwagting in die nabye toekoms aanbevelings publiseer.

Oor die algemeen weerspieël die versnelde inkomstebelastingverlaging wat deur Georgië se leiers voorgestel is, hul verbintenis tot konserwatiewe begroting en om te verseker dat die staat se sterk ekonomie sy inwoners bevoordeel. Die plan verteenwoordig 'n stap om hul beloftes na te kom en meer geld in die sakke van Georgiërs terug te sit.