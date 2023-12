Kinderherinneringe op 'n melkplaas in Wisconsin

Opsomming: 'n Persoonlike besinning oor grootwordjare op 'n melkplaas in Wisconsin, waar die skrywer as kind vir kalkoene sou sing en terugdink aan hul familie se landbou-wortels.

Toe ek op 'n melkplaas in die noordooste van Wisconsin grootgeword het, het ek my billike deel van unieke ervarings gehad. Een van my mooiste herinneringe behels om as 8-jarige vir kalkoene te sing. Alhoewel dit dalk ongewoon klink, was dit 'n gekoesterde tydverdryf van my.

Ons plaas woon op Cheese Factory Road en was deel van 'n jarelange tradisie van landbou in Wisconsin. Ondanks die feit dat dit 'n beskeie 180-akker bedryf was, het klein familieplase soos ons s'n in daardie dae gefloreer. Dit was 'n tyd toe harde werk en eindelose geleenthede die norm was.

Om die kalkoene en ganse te versorg was een van my verantwoordelikhede op die plaas. Terwyl hulle in hokke gewoon het om hulle teen roofdiere te beskerm, het my pa geglo dat hulle 'n mate van vryheid onder toesig moet hê. So, daagliks, sou ek hulle los en 'n stok as my tydelike mikrofoon gebruik. Ek sou vir hulle sing en glo dat hierdie praktyk my sou voorberei vir 'n toekomstige sangloopbaan.

As ek nou aan daardie dae nadink, besef ek dat my kinderjare op die plaas my in meer as een opsig gevorm het. Dit het my die waarde van harde werk geleer, die vreugde om met die natuur te verbind en die belangrikheid van familietradisies. Toe ek grootgeword het omring deur landerye, koeie en skure, het ek 'n diepe waardering vir die grond en 'n gevoel van verantwoordelikheid daarvoor gekry.

Terwyl die landskap van landbou sedertdien aansienlik verander het, met groter industriële plase wat voorrang geniet, hou die herinneringe aan ons klein familieplaas steeds 'n spesiale plek in my hart. Dit was 'n tyd van eenvoud, gemeenskap en die onbreekbare band tussen mense en diere.

Terwyl ek terugkyk op my kinderdae op die melkplaas in Wisconsin, is ek dankbaar vir die unieke ervarings en herinneringe wat my gevorm het tot die mens wat ek vandag is.