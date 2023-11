Verstaan ​​​​Windows Dynamic Updates: Verbeter OS-opstelling en -herstel

Microsoft het onlangs die Patch Tuesday-opdaterings vir beide Windows 10 en Windows 11 in November bekendgestel. Alhoewel hierdie nuus dalk nie as 'n verrassing kom nie, is daar meer as net gereelde opdaterings. Die tegnologiereus het ook 'n nuwe dinamiese opdatering bekendgestel om die Setup-lêers van Windows 11 23H2 te verbeter, wat ook van toepassing is op weergawe 22H2. Hierdie opdatering het ten doel om die vlak van kernstelsellêers te verbeter, om 'n naatlose ervaring te verseker.

Boonop sal gebruikers bly wees om te weet dat 'n dinamiese opdatering vir Windows Recovery Environment (WinRE) ook vrygestel is. Spesifiek, hierdie opdatering is gerig op Windows 11 weergawe 21H2. Alhoewel weergawe 21H2 nie meer Patch Tuesdays ontvang nie as gevolg van die einde van sy ondersteuning, sal Microsoft voortgaan om dinamiese opdaterings vir WinRE te verskaf. Dit is van kardinale belang in die geval van enige funksie-opdateringsmislukkings, aangesien die verbeterde WinRE help met die herstelproses.

So, wat presies is dinamiese opdaterings? Volgens Microsoft se verduideliking in 'n Tech-gemeenskap-blogplasing oor Windows 10 Dinamiese opdaterings, bestaan ​​hierdie opdaterings uit verskeie komponente en dien verskeie doeleindes tydens die installasie- en herstelprosesse.

Dinamiese opdaterings sluit in:

1. Opstelopdaterings: Hierdie opdaterings fokus op regstellings vir die opstel van binaries en lêers wat tydens kenmerkopdaterings gebruik word.

2. Veilige bedryfstelselopdaterings: Opdaterings aan die "veilige bedryfstelsel"-komponent, wat verantwoordelik is vir die opdatering van die Windows-herstelomgewing (WinRE).

3. Diensstapelopdaterings: Nodige regstellings om enige diensstapelkwessies aan te spreek, wat 'n gladde kenmerkopdateringsproses verseker.

4. Nuutste kumulatiewe opdatering: Installasie van die mees onlangse kumulatiewe kwaliteit opdatering.

5. Bestuurderopdaterings: Bygewerkte drywers van vervaardigers wat spesifiek vir dinamiese opdatering geteiken is.

Benewens bogenoemde opdaterings, bewaar Dynamic Update ook Taalpakket (LP) en Features on Demand (FOD's) inhoud. Dit verseker dat gebruikers al die nodige komponente beskikbaar het nadat die opdatering voltooi is.

Jy kan die jongste opdatering, KB5033288, op die Microsoft Update Catalog-webwerf vind. Wees egter verseker dat die opdatering outomaties geïnstalleer moet word, wat die behoefte aan handmatige ingryping uitskakel.

Ter opsomming, Microsoft se onlangse dinamiese opdaterings vir Windows 10 en Windows 11 verbeter nie net die algehele opstellingsproses nie, maar bied ook 'n veiligheidsnet vir herstel in geval van enige funksie-opdateringsfout. Hierdie opdaterings spreek verskeie kritieke komponente aan, wat 'n gladde en betroubare bedryfstelselervaring verseker.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is dinamiese opdaterings in Windows?

A: Dinamiese opdaterings is 'n stel opdaterings wat die OS-opstellingsproses en herstel verbeter in geval van enige kenmerkopdateringsmislukkings. Hierdie opdaterings sluit regstellings aan opstellinglêers, opdaterings aan die Windows-herstelomgewing (WinRE), diensstapeloplossings, installering van die nuutste kumulatiewe kwaliteitopdatering en bygewerkte drywers in.

V: Moet ek die nuutste dinamiese opdatering handmatig installeer?

A: Nee, die dinamiese opdatering moet outomaties geïnstalleer word. As jy dit egter handmatig wil installeer, kan jy die nuutste opdatering, soos KB5033288, op die Microsoft Update Catalog-webwerf vind.

V: Wat gebeur met taalpakkette en kenmerke tydens die opdateringsproses?

A: Taalpakkette (LP's) en Features on Demand (FOD's) inhoud word tydens die opdatering bewaar. Dit verseker dat gebruikers hierdie noodsaaklike komponente beskikbaar het nadat die opdatering voltooi is.

V: Kan ek dinamiese opdaterings ontvang vir 'n nie-ondersteunde Windows-weergawe?

A: Alhoewel nie-ondersteunde weergawes dalk nie meer Patch Tuesdays of gereelde opdaterings ontvang nie, kan Microsoft steeds dinamiese opdaterings vir kritieke komponente soos die Windows Recovery Environment (WinRE) verskaf om herstelvermoëns te verseker.