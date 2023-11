'n Opwindende nuwe uitbreiding vir Tales of Arise: Beyond the Dawn

Bandai Namco Entertainment het die komende vrystelling van "Beyond the Dawn" aangekondig, 'n uitbreiding vir die gewilde rolspeletjie, Tales of Arise. Die uitbreiding sal op 9 November bekendgestel word en sal meer as 20 uur se nuwe inhoud bekendstel, insluitend take, kerkers en baasgevegte. Aanhangers kan uitsien na 'n uitgebreide spelervaring wat een jaar ná die gebeure van die oorspronklike speletjie plaasvind.

Benewens die opwindende nuwe avontuur, het Bandai Namco ook onthul dat Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) die nuwe temaliedjie vir die uitbreiding, getiteld "We Still", sal verskaf. Kankaku Piero het voorheen die temalied "Hibana" vir die oorspronklike Tales of Arise-speletjie bygedra. Om aanhangers 'n voorsmakie te gee van wat voorlê, het die maatskappy 'n boeiende musiekvideo-sleepprent gestroom, wat [hier] bekyk kan word (https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

Die uitbreiding sal beskikbaar wees vir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en rekenaar via Steam. Spelers sal die geleentheid kry om 'n wêreld te verken wat beide bekend en ontwikkel is, met nuwe uitdagings en 'n boeiende storielyn wat Alphen en sy party volg terwyl hulle die kompleksiteit navigeer om deur sommige as helde vereer te word en deur ander as vernietigers verafsku word.

