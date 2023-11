Nuwe vrystelling: Just Flight onthul hoogs realistiese Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR vir Microsoft Flight Simulator

Just Flight het onlangs sy hoogs verwagte Avro Vulcan B Mk bekendgestel. 2, K.2 & MRR vir Microsoft Flight Simulator, wat 'n ongelooflike realistiese ervaring vir lugvaartentoesiaste bied. Die Avro Vulcan, 'n strategiese bomwerper, was 'n prominente vliegtuig wat tydens die Koue Oorlog-era deur die Royal Air Force (RAF) bedryf is. Ontwikkel deur die bekende Britse vervaardiger AV Roe and Company (Avro), het die Vulcan 'n integrale deel van die RAF se V-bomwerpermag gevorm, saam met die Vickers Valiant en Handley Page Victor.

Die Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR-byvoeging spog met 'n menigte kenmerke wat dit onderskei. Die vliegtuig is noukeurig gemodelleer met akkurate aandag aan detail, met behulp van werklike vliegtuigplanne en omvattende fotografie van die oorspronklike vliegtuig, XM655. Hierdie noukeurige benadering het gelei tot 'n hoogs realistiese virtuele kajuit, kompleet met ten volle funksionele 3D-komponente en animasies. Veral sekere agterpanele, soos die AEO-panele en Navigator-panele, bied volle funksionaliteit vir die beheer van verskeie stelsels.

Om die onderdompeling te verbeter, het Just Flight die nuutste tegnologie ingesluit om lewensgetroue beligting en klankeffekte te ontwikkel. Die jongste vooruitgang is gebruik om outentieke klankopnames van die Olympus 301 en Olympus 201 'huil'-enjins van die regte Avro Vulcan te skep. Boonop verbeter die byvoeging van akkuraat geposisioneerde 3D-klankeffekte die ervaring, veral vir gebruikers wat virtuele realiteit (VR)-vermoëns gebruik. Die Avro Vulcan beskik ook oor dimbare ligte, 25 funksionele beligtingskontroles en beweegbare kolligte.

In terme van stelseldiepte, het Just Flight bo en behalwe gegaan deur persoonlike elektriese, suurstof- en hidrouliese stelsels in te sluit, saam met 'n omvattende outomatiese vlieënierstelsel en 'n elektroniese vlugsak aan boord (EFB). Die EFB stel gebruikers in staat om verskeie opsies binne die vliegtuig op te stel. Boonop bied die Avro Vulcan realistiese kenmerke soos bomdeure met outentieke ontplooiingspoed, 'n intrekbare ram-lugturbine (RAT), veranderlike spoed-veërs en die vermoë om verskillende soorte loonvragte te laai.

Vir lugvaartentoesiaste wat graag die Avro Vulcan B Mk wil ervaar. 2, K.2 & MRR vir Microsoft Flight Simulator, die byvoeging is beskikbaar by Just Flight se amptelike winkel vir £27.99.

Vrae:

V: Wat is die Avro Vulcan?

A: Die Avro Vulcan is 'n straleraangedrewe strategiese bomwerper wat tydens die Koue Oorlog deur die Royal Air Force bedryf is.

V: Wie het die Avro Vulcan vervaardig?

A: Die Avro Vulcan is ontwerp en vervaardig deur AV Roe and Company, algemeen bekend as Avro.

V: Watter ander vliegtuie was deel van die RAF se V-bomwerpermag?

A: Die V-bomwerpermag het ook die Vickers Valiant en Handley Page Victor ingesluit.

V: Watter kenmerke het die Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 & MRR-byvoegingsaanbod?

A: Die byvoeging bied 'n hoogs realistiese virtuele kajuit, akkurate beligting en klankeffekte, en in-diepte stelsels insluitend elektriese, suurstof, hidrouliese en autopilot stelsels.

V: Waar kan ek die Avro Vulcan B Mk koop. 2, K.2 en MRR-byvoeging?

A: Die byvoeging kan by Just Flight se amptelike winkel by [voeg URL hier in] gekoop word.