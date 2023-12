Emma Stone en Bradley Cooper: 'n Verhaal van artistieke vriendskap

By

Emma Stone en Bradley Cooper is vriende sedert hul dae saam aan die indie-komedie "The Rocker" in 2007. Hulle het onlangs vir 'n onderhoud gesit waar hulle hul bewondering vir mekaar se werk en hul nuutste filmprojekte bespreek het.

Cooper het Stone se vertoning in "Poor Things" as Bella Baxter geprys, en uitgedruk hoe geraak hy was deur haar talent en moeitelose verlating in die film. Stone, dankbaar vir die komplimente, het verduidelik dat sy en die regisseur Yorgos Lanthimos vyf verhoë vir haar karakter geskep het om die karakter se evolusie uit te beeld en sekere tonele buite werking te skiet.

Toe Stone gevra is oor haar voorbereiding vir elke verhoog, het Stone onthul dat sy na Boedapest gegaan het vir 'n maand lange repetisieproses saam met die res van die rolverdeling. Sy het ook individuele repetisies met Lanthimos gehad, waar hulle daarop gefokus het om sekere fisiese aspekte van haar karakter, soos haar stap, te vervolmaak. Stone het erken dat sy aanvanklik redelik letterlik in haar benadering was en na video's gekyk het van kleuters wat leer loop vir inspirasie.

Cooper het Stone se toewyding aan haar rol geprys en genoem dat haar optrede absoluut geloofwaardig voel. Stone het die kompliment waardeer, maar het Cooper daaraan herinner dat die film 'n metafoor is en nie op 'n ware verhaal gebaseer is nie.

Die akteurs het ook hul ervarings met Lanthimos bespreek. Stone het die repetisieproses as speels beskryf, gevul met teaterspeletjies en lawwigheid. Cooper het die ervaring vergelyk met om deel te wees van 'n groep, waar almal gemaklik voel en niks voel buite perke nie.

Teen die einde van die onderhoud het die gesprek verskuif na Cooper se film, "Maestro." Stone het haar bewondering uitgespreek vir die dirigeertoneel in die film en onthou dat sy in verwondering was oor Cooper se regievaardighede. Cooper het gedeel dat hy 'n uitdagende eerste dag van skiet gehad het, maar dit met vasberadenheid en 'n gebed tot Leonard Bernstein kon oorkom.

Op die ou end het die gesprek tussen Emma Stone en Bradley Cooper hul diepe vriendskap en wedersydse respek vir mekaar se kuns beklemtoon. Deur hul insiggewende en hartlike bespreking het dit duidelik geword dat hul band ver buite die skerm strek.