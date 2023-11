Pasadena-burgemeester nooi gemeenskap uit na 'n jaarlikse vakansieboombeligtingseremonie

Die stad Pasadena is verheug om die burgemeester se jaarlikse vakansieboomverligtingseremonie aan te kondig, wat op Vrydag, 1 Desember, by die stadsaal plaasvind. Hierdie hoogs verwagte geleentheid, aangebied deur burgemeester Victor M. Gordo, beloof 'n onvergeetlike aand gevul met vakansievreugde en feestelikheid vir die hele gesin om te geniet.

Van 5:7-XNUMX:XNUMX kan deelnemers aan 'n verskeidenheid aktiwiteite deelneem, insluitend lewendige optredes deur plaaslike sangers en dansers, sowel as kunsvlyt vir kinders wat deur die Armory Centre for the Arts verskaf word. Die geleentheid bied ook heerlike ligte verversings en selfs 'n spesiale besoek van Kersvader self. Moenie vergeet om jou kamera saam te bring om daardie hartverblydende vakansie-oomblikke vas te vang by die verskillende fotostops wat regdeur die lokaal geleë is nie.

Die hoogtepunt van die aand sal burgemeester Gordo se seremoniële verligting van die stad se amptelike boom om 6:XNUMX wees. Om 'n wonderlike uitsig op hierdie magiese oomblik te verseker, maak seker dat u vroeg opdaag en 'n uitstekende plek by die stadsaal verseker. Parkeerplek is beskikbaar, maar maak seker dat jy vroegtydig kom om plek te verseker.

In die gees van gee, sal die Pasadena-brandweer skenkings vir die jaarlikse Spark of Love Toy Drive insamel. As jy die middele het, oorweeg dit asseblief om nuwe, ontoegedraaide speelgoed, sporttoerusting of geskenkbewyse saam te bring om te help om die vakansieseisoen vir plaaslike onderbediende kinders en tieners helderder te maak.

Vir diegene wat nie die geleentheid persoonlik kan bywoon nie, moenie bekommerd wees nie! 'n Video van die seremonie sal op 'n later datum beskikbaar gestel word, sodat almal die vreugdevolle gebeurtenis kan ervaar.

Om jou eie boombeligting en Kersvader-foto's te deel, merk die Stad Pasadena op Instagram, Facebook en Twitter. Hulle sal soveel as moontlik van hierdie feestelike opnames deel. Jy kan ook verlede jaar se foto-album bekyk vir 'n blik op die magiese oomblikke wat die geleentheid inhou.

Maak kontak met die stad Pasadena deur hul webwerf by CityOfPasadena.net te besoek of hulle op Twitter, Instagram en Facebook te volg. Indien jy enige navrae het of hulp nodig het, moet asseblief nie huiwer om die Burgerdienssentrum gedurende besigheidsure by (626) 744-7311 te skakel nie.

Sluit aan by burgemeester Gordo en die hele gemeenskap by die burgemeester se jaarlikse vakansieboombeligtingseremonie vir 'n betowerende aand wat blywende herinneringe vir almal skep. Dit is 'n geleentheid wat jy nie sal wil misloop nie!