Victoria Gotti oorweeg dit om NYC-eiendomme te verkoop, maar nie sonder die regte aanbod nie

Victoria Gotti, dogter van die berugte gangster John Gotti, het volgens bronne nege van haar New York-eiendomme te koop gelys. Gotti het egter verduidelik dat sy nie aktief op soek is na verkoop nie, tensy sy 'n aanbod ontvang wat te goed is om te weier. Met 'n portefeulje van 17 eiendomme ter waarde van $36 miljoen, beweer Gotti dat hy gereeld aanbiedinge ontvang. Terwyl sy die moontlikheid inhou om te verkoop as 'n belowende aanbod oor haar pad kom, beweer sy dat geen van haar eiendomme tans in die mark is nie.

Hierdie eiendomme is deur Gotti geërf tydens haar egskeiding van haar eksman, Carmine Agnello, in 2002. Die versameling sluit in kleinhandel- en motorstrukture wat deur Queens versprei is. Terwyl belangstellende kopers en makelaars gereeld navraag doen oor hierdie eiendomme, bly Gotti vas in haar standpunt dat dit nie te koop is nie.

Alhoewel Gotti se eiendomme aansienlike waarde inhou, het dit aansienlike instandhoudingskoste gepaard. Rekords toon dat sy tans meer as $635,000 80 aan eiendomsbelasting vir hierdie bates skuld. Een noemenswaardige eiendom in Libertylaan, wat oor drie persele strek en met meer as XNUMX voet voorkant spog, is onlangs weer gelys.

Wat pryse betref, word belangstellendes aangemoedig om nie-bindende aanbiedinge met hul eie spesifieke bepalings in te dien. Die makelaar wat Gotti se noterings verteenwoordig, Richard Libbey van Atlantic Beach Associates, het talle aanbiedinge ontvang, insluitend 'n onlangse bod van $5 miljoen. Die verkoop van hierdie eiendomme het egter sy uitdagings gebied, veral tydens die pandemie. Uitsettingsgevegte het ontstaan ​​toe huurders versuim het om huur te betaal, selfs nadat 'n eiendom in 2020 namens Gotti verkoop is.

Libbey beklemtoon die behoefte aan potensiële kopers om bewys van finansiering vir enige ernstige aanbod te demonstreer. Hy verwys na hierdie eiendomme as "nalatenskapnoterings" en beklemtoon die belangrikheid van aansienlike finansiële steun om 'n transaksie te finaliseer. Gotti se verbintenisse met die berugte John Gotti voeg 'n intrige aspek by die verkope, aangesien hy Agnello se inlywing in die Gambino-familie gefasiliteer het toe hy met Gotti getrou het.