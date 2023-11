Ontbloot die raaisels: 'n fassinerende dinosourus-ontdekking op Brownsea-eiland

'n Verstommende onthulling het onlangs op Brownsea-eiland, geleë in Poole Harbour, Dorset, ontvou. Sophie Giles, 'n veldwagter van die Nasionale Trust, het tydens haar roetine-loop op 'n boeiende dinosourus-voetspoor afgekom. Kenners stel voor dat hierdie buitengewone bevinding die goed bewaarde spoor kan wees van 'n 140 miljoen jaar oue iguanodon, 'n massiewe, plantvretende dinosourus wat in die laat Jurassiese tydperk op die aarde rondgeloop het.

Die onheilspellende gebeurtenis het verlede Sondag plaasgevind toe Giles deur die terrein van Brownsea Castle gedraf het, wat nou deur die National Trust as 'n wildreservaat bestuur word. Die voetspoor, wat dateer uit 'n tyd toe die gebied vol tropiese woude en moerasse was, het oor duisende jare geleidelik gefossileer. Dit het meer sigbaar geword nadat dit reënwater opgevang het tydens 'n onlangse stort.

Terwyl die National Trust hul ondersteuning en opgewondenheid oor hierdie ontdekking uitgespreek het, soek hulle hulp om die voetspoor afdoende te identifiseer. Hulle wag gretig op kundige ontleding en verdere navorsing om die raaisels wat in hierdie antieke oorblyfsel versteek gelê het, te ontrafel.

Die streek rondom Brownsea Island is bekend vir sy Jurassic-kuslyn, wat fossielentoesiaste van alle uithoeke van die wêreld lok. Waarskynlik afkomstig van die nabygeleë eiland Purbeck-skiereiland, wat ook in die verlede talle dinosourus-voetspore opgelewer het, is die teenwoordigheid van hierdie tekens van prehistoriese lewe in die gebied nie verbasend nie. Die Purbeck-klip, wat op groot skaal uitgegrawe en regoor die streek gebruik word, het die omliggende gebied 'n skatkis van fossiele gemaak.

Vrae:

V: Wat is 'n iguanodon?

A: Iguanodon is 'n uitgestorwe plantetende dinosourus wat gedurende die laat Jurassic en vroeë Krytydperke geleef het. Dit was een van die eerste dinosourusse wat wyd deur wetenskaplikes erken is.

V: Waarom is Brownsea Island gesluit vir besoekers?

A: Brownsea Island is tydelik gesluit vir besoekers tot Maart vir instandhouding en wildbewaringsdoeleindes.