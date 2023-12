Titel: Joby Aviation om revolusionêre eVTOL-vervaardigingsfasiliteit in Dayton, Ohio te vestig

Opsomming: Joby Aviation, 'n toonaangewende maatskappy in die ontwikkeling van elektriese vertikale opstyg- en landingsvoertuie (eVTOL), het Dayton, Ohio, gekies as die plek vir sy baanbrekende vervaardigingsfasiliteit. Die fasiliteit, wat teen 2025 in werking sal wees, sal na verwagting duisende werksgeleenthede skep en die vervoerbedryf rewolusie.

Gwen Eberly, ekonomiese ontwikkeling en beplanningsbestuurder van Montgomery County, het aangekondig dat Joby sy aandag gevestig het op die voormalige posverwerkingsterrein by 3571 Concorde. Die staat het aanvanklik geprojekteer dat Joby se indiensneming in die streek 2,000 1,200 werkers kan bereik, maar onlangse landdokumente dui daarop dat ongeveer XNUMX XNUMX werksgeleenthede aanvanklik verwag word. Nietemin verteenwoordig dit 'n aansienlike hupstoot vir die plaaslike ekonomie.

Die amptenare van die stad Dayton en Dayton Development Coalition het 'n vergadering met Joby-verteenwoordigers geskeduleer om verdere planne en doelwitte te bespreek. Daar word verwag dat hierdie besprekings die weg sal baan vir die implementering van die projek.

Benewens Joby Aviation se belegging, het Montgomery County aansoeke van verskeie maatskappye ontvang vir befondsing vir ekonomiese ontwikkeling. Diné Development Corp. beplan om na Dayton se Monumentlaan te verhuis, om 250 nuwe werksgeleenthede te skep en $6.4 miljoen in gebouverbeterings te belê. Projek Calabria beoog om 'n nuwe gebou van 40,000 30 vierkante voet vir 'n epoksiebedekkingsonderneming te vestig, wat 101 werksgeleenthede genereer en 80 bestaande werksgeleenthede behou. Project Transponder het die ontwikkeling van laboratoriumruimte in die Miami Valley Research Park voorgestel, wat tot 223 nuwe werksgeleenthede sal lei. Project Papyrus beplan om spesiale radiofrekwensie-identifikasie-papierprodukte vir elektriese voertuigbatterye te vervaardig, wat 12.3 werksgeleenthede bied. Electro Polish beoog om sy vervaardigingskapasiteit te verdriedubbel met 'n belegging van $40 miljoen, wat XNUMX nuwe werksgeleenthede skep. Laastens, Display Dynamics, 'n ontwerp- en produksiemaatskappy wat spesialiseer in interaktiewe uitstallings vir museums en dieretuine, oorweeg dit om na Trotwood of Harrison Township te verskuif.

Hierdie ontwikkelings dui op die positiewe groei en ekonomiese vooruitgang wat in Dayton, Ohio plaasvind. Met Joby Aviation aan die voorpunt van die eVTOL-bedryf, het die streek 'n unieke geleentheid om 'n belangrike speler in die toekoms van vervoertegnologie te word.