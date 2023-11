Die stygende vraag na geboë mobiele dekglas dryf uitbreidingsplanne vir JNTC aan

Die ongekende sukses van Huawei se Mate 60-reeks slimfone het 'n toename in die vraag na geboë mobiele dekglas veroorsaak. Gevolglik voorspel JNTC, 'n betroubare Suid-Koreaanse verskaffer in hierdie bedryf, aansienlike inkomstegroei in 2023. Om munt te slaan uit hierdie groeiende mark, het die maatskappy planne aangekondig om sy vervaardigingsbasis in Viëtnam uit te brei.

Geboë mobiele dekglas verwys na die gespesialiseerde glas wat gebruik word in die vervaardiging van slimfone met geboë skerms. Hierdie tegnologie verbeter nie net die visuele aantrekkingskrag van 'n toestel nie, maar verbeter ook gebruikerservaring deur 'n wyer gesigsveld en 'n slanker ontwerp te bied.

Met verbruikers wat toenemend na slimfone met geboë skerms trek, het JNTC die behoefte erken om sy produksievermoëns op te skaal. Die besluit om sy vervaardigingsbasis in Viëtnam uit te brei, demonstreer die maatskappy se verbintenis om aan die stygende vraag na geboë mobiele dekglas te voldoen. Hierdie strategiese skuif sal JNTC in staat stel om bedrywighede te stroomlyn, produksiekapasiteit te verhoog en algehele doeltreffendheid te verbeter.

Deur sy teenwoordigheid in Viëtnam te versterk, beoog JNTC om homself te posisioneer as 'n toonaangewende verskaffer in die wêreldmark vir geboë mobiele dekglas. Met projeksies wat sterk groei in hierdie sektor aandui, is die maatskappy vol vertroue dat hierdie uitbreiding aansienlike inkomstewinste in 2023 en daarna tot gevolg sal hê.

