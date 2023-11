Nuwe samewerking om PV-aanleg se prestasie te optimaliseer

By

JinkoSolar Australia het onlangs 'n baanbrekende vennootskap aangekondig met die navorsingsgroep vir kunsmatige intelligensie, karakterisering, gebreke en kontakte (ACDC) by die gesogte Universiteit van Nieu-Suid-Wallis. Die samewerking het ten doel om die veldprestasie van JinkoSolar se voorpunt-sonseltegnologieë te revolusioneer, insluitend hul hoogs verwagte volgende-generasie bifacial PERC- en TOPCon-modules.

In plaas daarvan om net op tradisionele metodes staat te maak, sal JinkoSolar nou die kundigheid van die ACDC-navorsingsgroep gebruik om die krag van kunsmatige intelligensie en masjienleeralgoritmes te benut om die werkverrigting van hul PV-aanlegte intyds te monitor en te optimaliseer. Deur deurslaggewende elektriese en weerdata te verskaf wat deur hul volgende generasie modules gegenereer word, sal JinkoSolar die navorsingsgroep in staat stel om innoverende strategieë te ontwikkel vir die verhoging van doeltreffendheid en die maksimering van algehele plantuitset.

Met die ondersteuning van die Australiese Hernubare Energie-agentskap poog die samewerking ook om 'n moderne kommersiële moniteringstelsel te ontwikkel wat spesifiek vir PV-aanlegte aangepas is. Hierdie gevorderde platform sal historiese data en masjienleervermoëns gebruik om bedryf- en instandhoudingstrategieë (O&M) te verbeter. Deur besoedelingsyfers akkuraat te voorspel, module- en stelselagteruitgang te ondersoek, en proaktiewe instandhoudingsmaatreëls moontlik te maak, sal die platform foute effektief voorkom en verseker dat die aanlegte voortgaan om op hul piekprestasievlakke te werk.

Die integrasie van kunsmatige intelligensie en masjienleeralgoritmes in fotovoltaïese toepassings is 'n belangrike stap vorentoe in die hernubare energiebedryf. Hierdie samewerking tussen JinkoSolar Australia en die ACDC-navorsingsgroep demonstreer nie net hul verbintenis tot tegnologiese innovasie nie, maar beloof ook om die doeltreffendheid en langlewendheid van sonkragaanlegte aansienlik te verbeter.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie strategiese samewerking 'n merkwaardige geleentheid om die nuutste navorsing en gevorderde tegnologieë te benut, wat uiteindelik die weg baan vir 'n meer volhoubare en produktiewe toekoms op die gebied van sonenergie.

vrae

Wat is PERC-tegnologie?

PERC staan ​​vir Passivated Emitter and Rear Cell. Dit is 'n sonseltegnologie wat die doeltreffendheid van sonpanele verbeter deur rekombinasieverliese aan die agterste oppervlak te verminder.

Wat is bifaciale modules?

Bifacial modules is sonpanele wat elektrisiteit van beide kante van die module kan opwek. Hulle benut sonlig van voor en vang ook gereflekteerde lig van die grond of omliggende oppervlaktes op, wat die algehele energie-uitset verhoog.

Hoe verbeter kunsmatige intelligensie PV-aanleg se prestasie?

Kunsmatige intelligensie, spesifiek masjienleeralgoritmes, kan groot hoeveelhede data wat van FV-aanlegte versamel word, ontleed en patrone en neigings identifiseer. Dit maak proaktiewe instandhouding, akkurate foutvoorspelling en optimalisering van aanlegprestasie moontlik, wat uiteindelik doeltreffendheid en uitset verhoog.