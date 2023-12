Jim Wertz kondig kandidatuur vir Pennsylvania Senaatsetel aan

Opsomming: Jim Wertz, voormalige voorsitter van die Erie County Demokratiese Party, het sy voorneme verklaar om vir die Pennsilvanië-senaatsetel in die 49ste Distrik te hardloop, en het die huidige senator Dan Laughlin uitgedaag. Wertz het die belangrikheid daarvan beklemtoon dat verkose amptenare vertroud is met en die mense wat hulle dien, verteenwoordig. Die komende verkiesingseisoen sal na verwagting hoogs mededingend wees, wat die aandag van beide Republikeine en Demokrate trek.

Jim Wertz, 'n Demokraat en voormalige voorsitter van die Erie County Demokratiese Party, gooi sy hoed in die ring vir die Pennsylvania Senaat setel in die 49ste Distrik. Sy besluit om te hardloop kom as 'n direkte uitdaging aan die sittende senator Dan Laughlin.

Wertz meen dit is van kardinale belang vir verkose amptenare om 'n diepgaande begrip van hul kiesers te hê. "Die mense van Erie County verdien om te weet dat ons verkose amptenare weet wie hulle is, waar hulle is en waaroor hulle gaan," het Wertz gesê.

Hierdie wedloop het aandag gekry weens die vorige vertroudheid tussen die twee kandidate. In Augustus 2022 het Laughlin 'n saak van laster teen Wertz en die Erie Reader aanhangig gemaak oor 'n opiniestuk wat Laughlin beskuldig het van betrokkenheid by pogings om die 2020-verkiesing omver te werp. Ten spyte van hierdie kontroversie, staan ​​Laughlin se ondersteuners in Erie County by sy verteenwoordiging van hul belange.

Wertz kritiseer Laughlin se stemrekord en glo dat hy 'n ander beeld uitbeeld sodra hy in Harrisburg is, weg van Erie County. Laughlin se posisie in die Senaat gee hom egter meer mag om befondsing en projekte terug te bring na die land, wat deur Tom Eddy, voorsitter van die Republikeinse Party van Erie County, erken is.

Soos die 2023-verkiesingseisoen nader kom, maak beide Republikeine en Demokrate gereed vir 'n hoogs mededingende wedloop. Veral die presidensiële verkiesing sal na verwagting aansienlike aandag en kiesersbetrokkenheid trek.

Jim Wertz kom uit 'n werkersklasagtergrond en is al 'n paar jaar 'n opvoeder by die Edinboro Universiteit. Hy het in verskeie leierskaprolle binne die universiteit gedien en het 'n rekord van werk met suksesvolle politieke kandidate en veldtogte.

Met sy bedanking uit die Erie County Demokratiese Party in November 2023, is Wertz nou gefokus op sy kandidatuur vir die Senaatsetel van Pennsylvania, met die doel om 'n vars perspektief en toegewyde verteenwoordiging na die 49ste Distrik te bring.