Sony PlayStation 5 oortref 50 miljoen eenhede verkoop, ten spyte van komponenttekorte

Sony het Woensdag aangekondig dat hy 'n mylpaal bereik het om meer as 50 miljoen eenhede van sy PlayStation 5-konsole te verkoop, drie jaar na sy aanvanklike vrystelling. Hierdie prestasie spreek van die aansienlike versnelling in verkope, wat die uitdagings oorkom wat deur komponenttekorte gestel word.

Een van die sleutelfaktore wat bygedra het tot die sukses van Sony se spelafdeling was die vrystelling van hoogs verwagte speletjies. In die besonder, "Marvel's Spider-Man 2" het meer as 2.5 miljoen kopieë verkoop binne net 24 uur na sy vrystelling aan die einde van Oktober. Ander suksesvolle titels sluit in die rolspel "Baldur's Gate III" en die gruwel-oorlewing-titel "Alan Wake 2".

Volgens Ampere Analysis, soos berig deur die Financial Times, sal die konsolemark, insluitend sagteware en dienste, vanjaar met 7.2% groei en $61 miljard bereik, na 'n afname van 7.3% in 2022. Ten spyte van 'n afname in verkope vir Microsoft se nuutste Xbox-konsole, wat vier keer minder verkoop het as Sony se PlayStation 5 in 2023.

In 'n verklaring het Sony sy dankbaarheid teenoor PlayStation-aanhangers wêreldwyd uitgespreek vir hul ondersteuning, en opgemerk dat die sterk momentum van die PS5 vanjaar toe te skryf is aan 'n reeks hoogs gewilde speletjies. Met die produksie en verskepings van die konsole nou weer op koers, danksy pogings om die impak van halfgeleiertekorte en wêreldwye voorsieningsketting-onderbrekings wat deur die pandemie veroorsaak word, te oorkom.

Verder dui onlangse verslae daarop dat Sony 'n opwindende reeks toekomstige speletjies het, aangesien 'n groep kuberkrakers opkomende titels bekend gemaak het. Jim Ryan, president van Sony se speletjie-afdeling, het opgemerk dat hierdie jaar die eerste keer sedert die bekendstelling van die PS5 is dat hulle 'n volledige voorraad konsoles beskikbaar het vir die vakansieseisoen, sodat almal wat belangstel om een ​​te koop.

Alhoewel Sony die mylpaal bereik het om 50 miljoen PS5-eenhede te verkoop binne 'n soortgelyke tydraamwerk as sy voorganger, die PlayStation 4, het die maatskappy nog 'n lang pad om te gaan om sy vorige mededingers te oortref. Die PS4 het meer as 117 miljoen eenhede deur sy lewensiklus verkoop, en die topverkoperkonsole van alle tye bly die PlayStation 2, met meer as 158 miljoen eenhede verkoop sedert sy vrystelling in 2000.