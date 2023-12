Sony se PlayStation 5 bereik 50 miljoen eenhede verkoop

In 'n onlangse aankondiging het Sony onthul dat sy nuutste konsole, die PlayStation 5, meer as 50 miljoen eenhede wêreldwyd verkoop het, net drie jaar na sy aanvanklike vrystelling. Hierdie mylpaal bevestig die aansienlike versnelling in verkope, wat voorheen deur komponenttekorte belemmer is.

Die sukses van Sony se speletjie-afdeling kan toegeskryf word aan die vrystelling van hoogs suksesvolle titels soos "Marvel's Spider-Man 2", wat binne 2.5 uur na sy bekendstelling in Oktober meer as 24 miljoen kopieë verkoop het. Ander gewilde speletjies sluit in die rolspel "Baldur's Gate III" en die gruwel-oorlewing-titel "Alan Wake 2".

Volgens data van Ampere Analysis word verwag dat die konsolemark, insluitend sagteware en dienste, vanjaar met 7.2% sal groei en $61 miljard sal bereik. Hierdie groei volg op 'n afname van 7.3% in 2022. Terwyl Microsoft se jongste Xbox 'n afname in verkope ervaar het, wat vier keer minder konsoles as Sony in 2023 verkoop het, bly Sony se PlayStation 5 die mark oorheers.

Sony het dankbaarheid uitgespreek teenoor PlayStation-aanhangers wêreldwyd vir hul ondersteuning, wat bygedra het tot die sterk momentum van die PS5 vanjaar. Die konsole se produksie en verskepings is aanvanklik beïnvloed deur die wêreldwye tekort aan halfgeleiers en ontwrigtings in voorsieningskettings as gevolg van die COVID-19-pandemie. Sony het egter aangekondig dat dit nou volledige voorraadbeskikbaarheid van konsoles vir die vakansieseisoen het, sodat almal wat 'n PS5 wil hê, een kan bekom.

In 'n verklaring het Jim Ryan, president van Sony se spelafdeling, genoem: "Ons is verheug om vir die eerste keer sedert die bekendstelling van die PS5 volledige konsolevoorraad vir die vakansieseisoen te hê, wat enigiemand wat een wil koop in staat stel om dit te doen. ”

Ten spyte van die aanvanklike uitdagings, is Sony se prestasie om 50 miljoen eenhede in 'n soortgelyke tydraamwerk as die vorige PlayStation 4 te verkoop prysenswaardig. Die PS4 het hierdie mylpaal in 160 weke na sy vrystelling in 2013 bereik, terwyl die PS5 dit in 161 weke bereik het, volgens die "Financial Times."

Alhoewel die PlayStation 5 nog 'n lang pad het om te gaan om die verkope van sy voorgangers te pas, soos die PS4, wat gedurende sy lewensiklus meer as 117 miljoen eenhede verkoop het, en die topverkoperkonsole van alle tye, die PlayStation 2, met meer as 158 miljoen eenhede verkoop sedert die bekendstelling in 2000.