Blue Origin poog om vordering te versnel en 'n beslissende maatskappy te word

Tydens 'n onlangse onderhoud het Amazon-stigter Jeff Bezos openhartig gepraat oor die vordering van sy ruimtemaatskappy, Blue Origin. Terwyl hy sy huidige teleurstellende prestasie erken het, het Bezos die behoefte aan verhoogde spoed en dringendheid beklemtoon om Blue Origin vorentoe te dryf. Bezos glo dat die sleutel om dit te bereik is dat Blue Origin die mees beslissende maatskappy ter wêreld word.

"Ons gaan regtig goed word om toepaslike tegnologierisiko's te neem en daardie besluite vinnig te neem," het Bezos gesê. “Jy weet, wees dapper oor daardie dinge. En om die regte kultuur te hê wat dit ondersteun. Jy het mense nodig om ambisieus, tegnies ambisieus te wees.” Bezos is van voorneme dat Blue Origin verskeie benaderings tot 'n probleem bestudeer, maar besluite vinnig neem en oop wees vir kursuskorreksie indien nodig.

Bezos het ook die onvermydelike vergelyking tussen Blue Origin en SpaceX, gestig deur mede-miljardêr Elon Musk, erken. Hy het die belangrikheid van beslistheid uitgelig as 'n geheim vir SpaceX se sukses. Musk se vermoë om vinnig besluite te neem tydens tegniese vergaderings het SpaceX vinnig laat vorder, terwyl baie korporasies sukkel met lae burokrasie en stadige besluitnemingsprosesse.

Om vinniger vordering te bevorder, het Bezos onlangs Blue Origin se uitvoerende hoof, Bob Smith, vervang met Dave Limp, 'n voormalige Amazon-bestuurder wat bekend is vir sy beslissende leierskapstyl. Hierdie verandering in leierskap, tesame met Blue Origin se naderende gereedheid van die New Glenn-vuurpyl, het optimisme by Bezos ingeboesem. Hy het onthul dat hy verwag dat die eerste bekendstelling van New Glenn in 2024 sal plaasvind.

Terwyl Bezos nie direk aan Musk se opmerkings oor Blue Origin se orbitale vuurpylvermoëns aandag gegee het nie, het hy respek vir Musk se prestasies getoon. “Daar is geen manier waarop jy Tesla en SpaceX kan hê sonder om 'n bekwame leier te wees nie. Dis onmoontlik,” het Bezos opgemerk.

In die strewe om 'n meer beslissende maatskappy te word, beoog Blue Origin om sy vordering te versnel, kostedoeltreffende vervaardigingsmetodes te ontwikkel en uiteindelik 'n wentelbaan te bereik met sy ambisieuse ruimteverkenningsdoelwitte.