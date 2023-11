'n Retro-draai op moderne klank: stel die JBL Authentics 300 bekend

Die JBL Authentics 300 is 'n bewys van die filosofie dat alles wat oud is, weer nuut is. Met sy onmiskenbare retro-ontwerp, bring hierdie luidspreker 'n tikkie nostalgie na jou tuisklankopstelling. Geïnspireer deur die ikoniese JBL L100-huisluidsprekers uit die 1970's, beskik die Authentics 300 oor 'n Quadrex-voorrooster, aluminiumraam en omhulsel met sintetiese leer. Alhoewel die materiale modern kan wees, bring hulle hulde aan die egte leer en klassieke estetika van die verlede.

Maar moenie dat sy retro-voorkoms jou flous nie – die JBL Authentics 300 is toegerus met al die nuutste tegnologie om uitsonderlike klankgehalte te lewer. Met 100 watt krag, dubbele 25 mm-tweeters en 'n 5.25 duim-woofer, gee hierdie kompakte luidspreker 'n groot krag. Dit bied 'n frekwensiereeks van 45Hz tot 20kHz, wat 'n wye reeks klank bied vir jou luistergenot. Plus, met JBL se klassieke klankhandtekening kan jy 'n gebalanseerde en meeslepende klank-ervaring verwag.

Die Authentics 300 bied ook 'n reeks gerieflike kenmerke. Dit is versoenbaar met beide Google Assistant en Amazon Alexa, sodat jy jou musiek handvry kan beheer. Die JBL One App bied naatlose integrasie met jou slimtoestelle, gee jou toegang tot verskeie stromingsdienste en stel jou in staat om jou EQ-instellings aan te pas. Boonop ondersteun die luidspreker Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 AX, en het selfs 'n Ethernet-poort vir 'n stabiele en veelsydige verbinding.

Met sy kompakte grootte en ingeboude dra-handvatsel is die JBL Authentics 300 perfek vir onderweg luister. Sy batterylewe van 8 uur verseker dat jy jou gunsteling liedjies kan geniet waar jy ook al is. Of jy nou 'n braai in die agterplaas aanbied of in jou sitkamer ontspan, hierdie veelsydige luidspreker is ontwerp om aan jou behoeftes te voldoen.

Ten slotte, die JBL Authentics 300 kombineer retro-estetika met moderne tegnologie om 'n werklik unieke klank-ervaring te lewer. Sy slanke ontwerp, kragtige klank en gerieflike kenmerke maak dit 'n uitstaande keuse vir enige musiekentoesias. Maak gereed om 'n reis deur tyd met hierdie merkwaardige spreker aan te pak.

Vrae:

V: Hoe vergelyk die JBL Authentics 300 met ander modelle in die reeks?

A: Die JBL Authentics 300 sit in die middel van die reeks en bied 'n gebalanseerde kombinasie van kenmerke en werkverrigting. Dit val tussen die Authentics 200, wat effens kleiner en meer begrotingsvriendelik is, en die Authentics 500, wat hoër kraglewering en bykomende kenmerke soos Dolby Atmos 3.1 bied.

V: Kan die JBL Authentics 300 in 'n multi-kamer opstelling gebruik word?

A: Ja, die JBL Authentics 300 ondersteun multi-kamer afspeel, wat jou toelaat om verskeie luidsprekers regdeur jou huis te sinchroniseer vir 'n naatlose klank-ervaring.

V: Watter materiale word gebruik in die konstruksie van die JBL Authentics 300?

A: Die Authentics 300 bevat 100% herwonne materiaal, 85% herwonne plastiek en 50% herwinde aluminium, wat dit 'n eko-vriendelike keuse maak vir omgewingsbewuste verbruikers.

(Bron: jbl.com)