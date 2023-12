Man van Jacksonville tot gevangenisstraf gevonnis vir die misbruik van fondse vir die beskerming van die salaristjek

By

’n Man van Jacksonville is tot een jaar tronkstraf gevonnis vir die misbruik van byna $1 miljoen se leningsgeld vir die Paycheck Protection Program (PPP). Kenneth Landers het skuldig gepleit aan COVID-verligtingsbedrog en geldwassery en is beveel om $910,000 wat deur die PPP-bedrog verkry is, te verbeur.

Landers het in 2020 en 2021 vals inligting en dokumente ingedien om sewe PPP-lenings van altesaam $910,000 XNUMX te ontvang, volgens die Amerikaanse departement van justisie. In plaas daarvan om die geld te gebruik om besighede en werknemers te ondersteun soos bedoel, het Landers die fondse vir persoonlike uitgawes wanbestee.

Ondersoekers het ontdek dat Landers die geld aan luukse items bestee het, insluitend 'n goue Rolex en 'n vintage Jaguar XKE-roadster van $87,000 100,000. Hy het ook meer as $XNUMX XNUMX in kontant onttrek, tjeks aan homself geskryf en sy persoonlike bankrekening opgevul. Daarbenewens het Landers die fondse gebruik om sy skuld te delg, insluitend die verbande op sy huis aan die waterkant en bandebesigheid.

Die departement van justisie het daarin geslaag om $272,000 910,000 van Landers te verhaal en het beslag gelê op vier van sy eiendomme, sowel as vier voertuie. Landers sal ook verplig word om sy huis en bande-onderneming te verkoop om die regering terug te betaal en ten minste $XNUMX XNUMX aan belastingbetalers terug te gee.

IRS Assistent Spesiale Agent in beheer, Tara Reed, het beklemtoon dat die regering daartoe verbind is om diegene wat belastingbetalers bedrieg te vervolg, en verklaar dat "elke enkele persoon wat kies om die wet te oortree en die regering te bedrieg, ons sal vind en ons sal tot die uiterste vervolg. mate.”

Die saak beklemtoon die belangrikheid van aanspreeklikheid en die pogings wat aangewend word om misbruik van COVID-hulpfondse te voorkom. Dit dien as 'n herinnering dat individue wat sulke programme ontgin ernstige gevolge vir hul optrede in die gesig sal staar.