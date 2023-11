Hasbro loods 'Monopoly Cricket'-wedstryd in Indië, en aanvaar plaaslik relevante geleenthede

By

Hasbro, die bekende wêreldhandelsmerk in die speelgoed- en wildbedryf, vier vanjaar sy eeufees. Met 'n eeu lange nalatenskap, het Hasbro sy vermoë bewys om relevant te bly deur voortdurende innovasie. In ooreenstemming met hierdie etos het die maatskappy onlangs 'n nuwe wending aan sy ikoniese Monopoly-speletjie bekendgestel met 'Monopoly Cricket' wat spesifiek vir die Indiese mark ontwerp is.

Die bekendstelling van 'Monopoly Cricket' is 'n strategiese stap deur Hasbro om te voldoen aan die kulturele en plaaslike voorkeure van Indiese verbruikers. Lalit Parmar, landsbestuurder van Hasbro Indië, beklemtoon die belangrikheid van kulturele relevansie, en sê dat die spel twee gunstelinge van aanhangers bymekaarbring: Monopoly, geliefd deur meer as 'n miljard spelers wêreldwyd, en krieket, die mees geliefde sport in Indië.

Met die erkenning van die vraag na plaaslik relevante produkte, het Hasbro reeds streeksvariante van Monopoly in Indië bekendgestel. 'Monopoly Cricket' dra by tot hierdie portefeulje en dien as 'n bewys van die maatskappy se verbintenis om sy aanbiedinge by die plaaslike mark aan te pas.

Om die sukses van die bekendstelling te verseker, het Hasbro 'n omvattende benadering tot bemarking gevolg. Parmar onthul dat die maatskappy 'n 360-grade-veldtog geïmplementeer het wat televisie, digitale kanale, handelsware in die winkel en samewerking met invloedryke individue insluit wat die speletjie hersien en onderskryf. Boonop beoog Hasbro om 'n uitsonderlike aanlyn inkopie-ervaring op e-handelsplatforms te skep deur boeiende inhoud.

Terwyl die Indiese speelgoed- en wildmark oorwegend ongeorganiseerd is, met 80% van die segment wat deur klein vervaardigers en MSME-spelers bedryf word, is die opkoms van handelsmerkspelers besig om die landskap geleidelik te verander. Parmar skryf hierdie verskuiwing toe aan verhoogde toegang tot globale inligting, wat daartoe lei dat verbruikers gehaltebewuste en handelsmerkprodukte soek. Die teenwoordigheid van mededinging in die mark bevorder 'n gesonde omgewing waar eindverbruikers voordeel kan trek uit 'n wye verskeidenheid opsies en uitstekende waarde-aanbiedinge.

Aangesien Hasbro steeds plaaslik relevante geleenthede aangryp en in die voortdurend veranderende behoeftes van verbruikers voorsien, is hy gereed om sy posisie as 'n toonaangewende speler in die Indiese speelgoed- en wildbedryf te behou.

FAQ

1. Wat is 'Monopoly Krieket'?

Monopoly Cricket is 'n unieke variasie van die klassieke Monopoly-bordspeletjie wat spesifiek vir die Indiese mark ontwerp is. Dit kombineer die bekende spel van Monopoly met die gewildheid van krieket, Indië se gunsteling sport.

2. Hoe bemark Hasbro 'Monopoly Cricket'?

Hasbro is besig om 'n omvattende 360-grade bemarkingsveldtog vir 'Monopoly Cricket' te ontplooi. Dit sluit in televisie- en digitale advertensies, handelsware in die winkel, samewerking met beïnvloeders wat die speletjie hersien, en pogings om 'n boeiende aanlyn inkopie-ervaring op e-handelsplatforms te bied.

3. Waarom is mededinging belangrik in die Indiese speelgoed- en wildmark?

Mededinging in die Indiese mark dryf handelsmerke om die beste waarde-aanbod aan verbruikers te bied. Met 'n lae per capita-verbruik van speelgoed in vergelyking met ander markte, lei mededinging tot verhoogde gehaltebewuste aanbiedinge en 'n groter verskeidenheid opsies vir verbruikers.

4. Waarom kry handelsmerkspelers intrek in die Indiese mark?

Handelsmerkspelers bied gehaltebeheeroorwegings en word toenemend bevoordeel deur oordeelkundige verbruikers wat die beste gehalte vir hul kinders prioritiseer. Namate bewustheid en inligting oor wêreldwye speelgoed- en speletjiebekendstellings groei, sien handelsmerkspelers groei in die Indiese mark.