Inwoners wat in Wake Forest, Noord-Carolina, woon, spreek hul kommer uit oor vreemde geluide wat deur die dag gehoor is. Die geluide is beskryf as lyk soos geweerskote, mortiere of selfs vuurwerke, maar die bron van die geluide bly onbekend.

Terwyl sommige inwoners die geluide aanvanklik as alledaagse gebeurtenisse afgemaak het, is ander bekommerd oor die potensiële gevare wat dit inhou. Een inwoner, Renae Hill, het selfs gedink haar grassnyer is die skuld vir die skielike sarsies van geluid. Nog 'n inwoner, Natalie Hill, het genoem dat sy die gedreuns gehoor het terwyl sy gelees of studeer het, net om te besef dat sommige van hulle inderdaad vuurwerke is.

Volgens die Wake Forest-polisie het hulle berigte oor die geheimsinnige geluide ontvang en moedig hulle enigiemand met inligting aan om na vore te kom. Derek Barnwell, 'n nabygeleë inwoner, het die geluid as soortgelyk aan 'n haelgeweer beskryf, wat deur die woonbuurt weerklink en kommer onder inwoners veroorsaak.

Alhoewel die gedeelte van Jones Farm Road binne Wake Forest-dorpsgrense val, word die gebied oorkant Jones Dairy Road as ongeïnkorporeerde Wake County beskou. In hierdie ongeïnkorporeerde area word vuurwapens toegelaat met sekere beperkings, soos om nie tussen 10:7 en 300:XNUMX te skiet nie en om skriftelike toestemming van huiseienaars binne XNUMX treë te verkry. Sommige inwoners vermoed egter dat nie al die reëls gevolg word nie, wat kommer wek oor dwaalkoeëls en die veiligheid van kinders in die buurt.

Die Wake Forest-polisie het 'n e-posverslag oor die geraas ontvang, terwyl die Wake County-balju se kantoor geen verslae ontvang het nie, maar inwoners aanmoedig om hulle te kontak indien hulle inligting het oor die bron van die geheimsinnige valbome. Die gemeenskap bly op hul hoede en hoop op antwoorde en gerusstelling oor die oorsprong en veiligheid van hierdie ongewone klanke.