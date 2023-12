Verhoogde bedreigingsvlakke en reisvoorsorgmaatreëls vir Israeli's

Die Nasionale Veiligheidsraad (NSC) het 'n nuwe lys van lande vrygestel waar die bedreigingsvlak vir Israeli's verhoog is as gevolg van die voortslepende konflik in Gasa. Die NSS het groter pogings deur Iran en sy gevolmagtigdes, insluitend Hamas- en Global Jihad-faksies, geïdentifiseer om Israeliese en Joodse teikens regoor die wêreld te benadeel. Daarbenewens was daar 'n aansienlike toename in aanhitsing, poging tot aanvalle en manifestasies van antisemitisme in baie lande.

Gegewe die ongekende vlak van potensiële geweld, raai die NSS Israeli's aan om hul reisplanne noukeurig te oorweeg. Alhoewel hulle nie heeltemal reis kan ontmoedig nie, doen hulle 'n beroep op individue om die risiko's te weeg voordat hulle op hul bestemmings besluit. Die dreigementwaarskuwings wat deur die NSS uitgereik word, wissel van basiese voorsorgmaatreëls in Vlak 1-lande tot verhoogde voorsorgmaatreëls in Vlak 2-lande.

Groot Westerse lande, soos die Verenigde Koninkryk en Australië, is tot 'n vlak van kommer opgeskuif. 17 Europese lande, insluitend Duitsland, Frankryk, Swede en Nederland, is ook op die lys. Intussen is lande soos Suid-Afrika, Eritrea, Oesbekistan, Kazakhstan, Kirgisië en Turkmenistan tot vlak 3 verhoog, wat slegs noodsaaklike reise aanbeveel. Midde-Oosterse lande en dié wat aan Iran grens, asook verskeie Moslemlande in Asië, word ook aangeraai om reis uit te stel.

Die NSS beklemtoon sekere voorsorgmaatreëls vir reisigers. Dit raai Israeli's aan om weg te bly van betogings en betogings en om op hoogte te bly van huidige gebeure in hul bestemming in geval van anti-Israeliese of anti-Joodse aktiwiteite. Verder word reisigers versoek om die uitstal van Israeliese en Joodse simbole te vermy en om weg te bly van groot byeenkomste van Israeliese en Joodse amptenare.

In geval van nood word Israeliese reisigers aangemoedig om die kontakinligting van die ambassade of konsulaat en nooddienste by hulle te hou. Terwyl die NSS die belangrikheid van reis erken, beklemtoon dit die behoefte aan versigtigheid en bewustheid gegewe die verhoogde bedreigingsvlakke in verskeie wêrelddele.