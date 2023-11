Is Walmart die 1 in die wêreld?

Is Walmart die #1 kleinhandelaar ter wêreld?

Op die gebied van kleinhandel is min name so herkenbaar soos Walmart. Met sy alomteenwoordige blou en geel logo wat talle winkelfronte versier, het die Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie 'n huishoudelike naam geword. Maar is Walmart werklik die nommer een kleinhandelaar in die wêreld? Kom ons delf in die feite en syfers om uit te vind.

Die getalle spreek vir hulself

Walmart se blote grootte en wêreldwye omvang is onteenseglik indrukwekkend. Met meer as 11,500 27 winkels in 2.3 lande, het die kleinhandelreus 'n verbysterende 500 miljoen medewerkers wêreldwyd. Sy jaarlikse inkomste tel deurgaans onder die hoogste in die kleinhandelbedryf en het die afgelope jare $XNUMX miljard oortref. Hierdie syfers posisioneer Walmart beslis as 'n belangrike speler in die globale kleinhandellandskap.

Vrae:

V: Wat beteken "kleinhandel"?

A: Kleinhandel verwys na die verkoop van goedere of dienste aan verbruikers, tipies deur fisiese winkels of aanlyn platforms.

V: Wat beteken "inkomste"?

A: Inkomste is die totale bedrag geld wat deur 'n maatskappy gegenereer word deur sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

Kompetisie en ranglys

Alhoewel Walmart se grootte en inkomste indrukwekkend is, ondervind hy strawwe mededinging van ander kleinhandelreuse. Amazon het byvoorbeeld vinnig gegroei tot 'n formidabele krag in die kleinhandelbedryf. Met sy oorheersing in e-handel en uiteenlopende produkaanbiedinge, het Amazon Walmart se hakke geknip vir die eerste plek.

Verskeie ranglys, soos die Fortune Global 500, bied insig in die wêreld se grootste maatskappye. Alhoewel Walmart konsekwent 'n topposisie behaal het, is dit belangrik om daarop te let dat ranglys kan wissel na gelang van die kriteria wat gebruik word. Faktore soos inkomste, wins en markkapitalisasie speel almal 'n rol in die bepaling van 'n maatskappy se rangorde.

V: Wat is "markkapitalisasie"?

A: Markkapitalisasie verwys na die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele.

Gevolgtrekking

Alhoewel Walmart se wêreldwye teenwoordigheid, inkomste en markposisie ongetwyfeld indrukwekkend is, is of dit die titel van die nommer een kleinhandelaar ter wêreld het subjektief en afhanklik van verskeie faktore. Die kleinhandellandskap ontwikkel voortdurend, met nuwe spelers wat opduik en bestaandes wat by veranderende verbruikersbehoeftes aanpas. Ongeag die ranglys, kan Walmart se impak op die kleinhandelbedryf nie onderskat word nie, en sy volgehoue ​​sukses is 'n bewys van sy vermoë om in die behoeftes van miljoene kliënte wêreldwyd te voorsien.