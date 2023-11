Is Walmart steeds die grootste maatskappy ter wêreld?

In die voortdurend veranderende landskap van globale sakeondernemings kan dit uitdagend wees om tred te hou met watter maatskappye die topposisies beklee in terme van grootte en inkomste. Walmart is al jare lank sinoniem met die feit dat hy die grootste maatskappy ter wêreld is. Onlangse verwikkelinge het egter vrae laat ontstaan ​​of dié kleinhandelreus steeds daardie titel hou.

Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, is lank reeds 'n dominante krag in die kleinhandelbedryf. Met sy groot netwerk van winkels en 'n sterk aanlyn-teenwoordigheid, het die maatskappy konsekwent massiewe inkomste gegenereer. Sy vermoë om 'n wye reeks produkte teen mededingende pryse aan te bied, het dit 'n gunsteling onder verbruikers wêreldwyd gemaak.

In onlangse jare het die opkoms van tegnologie en e-handel egter gelei tot die ontstaan ​​van nuwe aanspraakmakers in die wêreldwye sakearena. Een so 'n aanspraakmaker is Amazon, die aanlynkleinhandelreus wat in 1994 deur Jeff Bezos gestig is. Met sy meedoënlose fokus op innovasie en klantetevredenheid, het Amazon vinnig gegroei tot 'n formidabele mededinger vir Walmart.

Wat markkapitalisasie betref, wat die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele is, het Amazon Walmart verbygesteek in 2015. Hierdie mylpaal het 'n beduidende verskuiwing in die sakelandskap gemerk, wat die groeiende invloed van e-handel en die digitale ekonomie aandui.

Terwyl Walmart steeds die eerste plek in terme van inkomste beklee, met meer as $500 miljard in jaarlikse verkope, is die gaping tussen die twee maatskappye besig om te vernou. Amazon se inkomste het geleidelik toegeneem, gedryf deur sy uiteenlopende reeks produkte en dienste, insluitend wolkrekenaar- en stroomplatforms.

Vrae:

V: Wat is markkapitalisasie?

A: Markkapitalisasie, wat dikwels na verwys word as markkapitalisasie, is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die totale aantal aandele uitstaande.

V: Hoe verskil inkomste van markkapitalisasie?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat 'n maatskappy genereer uit sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste. Markkapitalisasie, aan die ander kant, verteenwoordig die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele en is 'n aanduiding van sy algehele waarde in die aandelemark.

V: Het Walmart steeds meer fisiese winkels as Amazon?

A: Ja, Walmart behou steeds 'n beduidende voordeel bo Amazon in terme van fisiese winkelteenwoordigheid. Walmart bedryf duisende winkels wêreldwyd, terwyl Amazon hoofsaaklik aanlyn funksioneer. Amazon het egter sy fisiese teenwoordigheid uitgebrei deur verkrygings en die opening van Amazon Go-winkels.

Ter afsluiting, terwyl Walmart lank reeds die titel van die grootste maatskappy ter wêreld beklee, het die opkoms van e-handel en die opkoms van Amazon as 'n formidabele mededinger sy oorheersing uitgedaag. Terwyl Walmart steeds lei in terme van inkomste, dui Amazon se vinnige groei en markkapitalisasie op 'n verskuiwende landskap in die wêreldwye sakearena. Slegs tyd sal leer of Walmart sy posisie aan die bopunt kan behou en of Amazon uiteindelik die troon sal eis.