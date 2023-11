Is Walmart ryker as Amazon?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​twee name uit: Walmart en Amazon. Hierdie maatskappye het 'n omwenteling in die manier waarop ons inkopies doen, deur gerief en mededingende pryse te bied. Maar wanneer dit kom by die bepaling van watter van hierdie kleinhandelbehemoths ryker is, is die antwoord nie so eenvoudig soos dit mag lyk nie.

Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het 'n jarelange reputasie as die wêreld se grootste kleinhandelaar. Met meer as 11,000 27 winkels in XNUMX lande, het Walmart 'n beduidende fisiese teenwoordigheid. Dit bied 'n wye reeks produkte, van kruideniersware tot elektronika, en het 'n lojale kliëntebasis.

Aan die ander kant het Amazon, gestig deur Jeff Bezos in 1994, begin as 'n aanlyn boekwinkel en het sedertdien gegroei tot 'n wêreldwye e-handelsreus. Amazon het tradisionele kleinhandel ontwrig deur 'n uitgebreide verskeidenheid produkte en vinnige, betroubare versending aan te bied. Dit het ook sy besigheid gediversifiseer deur wolkrekenaars, stromingsdienste en meer aan te durf.

Wat inkomste betref, het Walmart konsekwent beter as Amazon gevaar. In die fiskale jaar 2020 het Walmart inkomste van $524 miljard gerapporteer, terwyl Amazon inkomste van $386 miljard gerapporteer het. Dit is egter belangrik om daarop te let dat inkomste alleen nie 'n maatskappy se algehele welvaart bepaal nie.

As dit by markkapitalisasie kom, wat die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele is, neem Amazon die voortou. Vanaf Oktober 2021 was Amazon se markkapitalisasie ongeveer $1.6 triljoen, wat dit een van die waardevolste maatskappye ter wêreld maak. Ter vergelyking was Walmart se markkapitalisasie ongeveer $400 miljard.

Vrae:

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat 'n maatskappy genereer uit sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is markkapitalisasie?

A: Markkapitalisasie, ook bekend as markkapitalisasie, is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele.

Ten slotte, terwyl Walmart Amazon oortref in terme van inkomste, maak Amazon se markkapitalisasie dit die ryker maatskappy. Albei maatskappye het hul sterkpunte en gaan voort om die kleinhandelbedryf op hul eie maniere te oorheers.