Is Walmart Plus en Sam's Club Plus dieselfde?

In die wêreld van kleinhandel is Walmart en Sam's Club twee prominente name wat sinoniem geword het met bekostigbare inkopies. Albei bied lidmaatskapprogramme, Walmart Plus en Sam's Club Plus, wat eksklusiewe voordele aan hul lojale kliënte bied. Dit is egter belangrik om daarop te let dat hierdie twee programme nie dieselfde is nie, ten spyte van hul ooreenkomste.

Wat is Walmart Plus?

Walmart Plus is 'n intekeninggebaseerde diens wat aangebied word deur Walmart, een van die grootste kleinhandelkettings ter wêreld. Vir 'n maandelikse of jaarlikse fooi kry lede toegang tot 'n reeks byvoordele, insluitend onbeperkte gratis aflewering op kwalifiserende items, brandstofafslag en die gerief van mobiele skandeer-en-gaan-inkopies. Walmart Plus poog om die inkopie-ervaring vir sy kliënte te verbeter deur bykomende gerief en waarde te bied.

Wat is Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, aan die ander kant, is 'n lidmaatskapprogram wat aangebied word deur Sam's Club, 'n pakhuisklub wat deur Walmart besit word. Met 'n jaarlikse fooi kry lede toegang tot verskeie voordele, soos vroeë inkopie-ure, kontantbelonings op kwalifiserende aankope, gratis versending op die meeste aanlynitems en bykomende afslag op uitgesoekte dienste. Sam's Club Plus is ontwerp om in die behoeftes van grootmaatkopers en kleinsake-eienaars te voorsien, en bied aan hulle aansienlike besparings en eksklusiewe byvoordele.

Wat is die verskille tussen Walmart Plus en Sam's Club Plus?

Alhoewel beide programme voordele aan hul lede bied, is daar noemenswaardige verskille tussen Walmart Plus en Sam's Club Plus. Walmart Plus fokus op die verskaffing van gerief en alledaagse noodsaaklikhede aan sy kliënte, met 'n sterk klem op gratis afleweringsopsies. Aan die ander kant teiken Sam's Club Plus grootmaatkopers en kleinsake-eienaars, wat hulle toegang bied tot 'n wye reeks produkte in groter hoeveelhede teen afslagpryse.

Ten slotte kan Walmart Plus en Sam's Club Plus ooreenkomste deel as lidmaatskapprogramme wat deur Walmart aangebied word, maar hulle voorsien in verskillende klantbehoeftes. Walmart Plus poog om gerief en waarde aan alledaagse kopers te bied, terwyl Sam's Club Plus grootmaatkopers en kleinsake-eienaars teiken. Ongeag watter program jy kies, bied albei eksklusiewe voordele wat jou inkopie-ervaring kan verbeter.