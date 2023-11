Is Walmart groter as Amazon?

In die wêreld van kleinhandelreuse staan ​​twee name uit: Walmart en Amazon. Albei maatskappye het 'n rewolusie in die manier waarop ons inkopies doen, verander, maar wanneer dit by blote grootte kom, watter een neem die kroon? Kom ons delf in die syfers en kyk wie bo uitkom.

Die Slag van die Titane

Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, is lank reeds 'n dominante krag in die kleinhandelbedryf. Met sy groot netwerk van fisiese winkels het die maatskappy vinnig 'n huishoudelike naam geword. In onlangse jare het Amazon egter as 'n formidabele mededinger na vore getree, wat tradisionele kleinhandel ontwrig het met sy aanlynmark en innoverende dienste.

grootte sake

Wanneer die grootte van hierdie kleinhandelreuse vergelyk word, is dit belangrik om verskeie faktore in ag te neem. Wat inkomste betref, hou Walmart steeds die voortou. In 2020 het die maatskappy 'n verbysterende $559 miljard se inkomste gerapporteer, wat dit die wêreld se grootste kleinhandelaar maak. Amazon, aan die ander kant, het in dieselfde tydperk $386 miljard se inkomste gerapporteer.

Inkomste alleen vertel egter nie die hele storie nie. Amazon se markkapitalisasie, wat die totale waarde van sy uitstaande aandele verteenwoordig, het Walmart s'n in 2015 verbygesteek. Vanaf 2021 staan ​​Amazon se markkapitalisasie op sowat $1.7 triljoen, terwyl Walmart s'n ongeveer $400 miljard is. Dit dui daarop dat beleggers sien dat Amazon groter groeipotensiaal en toekomstige waarde het.

FAQ

V: Wat is inkomste?

Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat 'n maatskappy genereer uit sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is markkapitalisasie?

Markkapitalisasie, dikwels na verwys as markkapitalisasie, is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele. Dit word bereken deur die huidige aandeelprys te vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele.

V: Het Walmart 'n aanlyn-teenwoordigheid?

Ja, Walmart het aansienlike beleggings in sy e-handelbedrywighede gemaak om met Amazon te kompeteer. Die maatskappy bied aanlyn inkopies aan en het sy aflewerings- en afhaaldienste uitgebrei.

V: Het Amazon fisiese winkels?

Terwyl Amazon as 'n aanlynmark begin het, het dit ook fisieke kleinhandel aangedurf. Die maatskappy bedryf Amazon Go-winkels, Amazon Books en het Whole Foods Market in 2017 verkry.

Ten slotte

Terwyl Walmart steeds koning kraai in terme van inkomste, dui Amazon se markkapitalisasie en aanlyn oorheersing sy potensiaal vir toekomstige groei aan. Albei maatskappye gaan voort om te innoveer en aan te pas by die veranderende kleinhandellandskap, om te verseker dat die stryd om kleinhandeloorheersing hewig bly.