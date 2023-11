Is die nuwe gordelroos-entstof beter as die ou gordelroos-entstof?

In onlangse jare is 'n nuwe gordelroos-entstof aan die mark bekendgestel, wat 'n debat onder mediese spesialiste en pasiënte ontketen het. Die vraag in almal se gedagtes is of hierdie nuwe entstof werklik beter is as sy voorganger. Kom ons delf in die besonderhede en verken die belangrikste verskille tussen die twee.

Die ou gordelroos-entstof, bekend as Zostavax, word sedert 2006 gebruik. Dit was doeltreffend om die risiko van gordelroos met sowat 51% en post-herpetiese neuralgie ('n pynlike komplikasie van gordelroos) met 67% te verminder. Dit het egter sekere beperkings gehad. Zostavax was 'n lewende entstof, wat beteken dat dit 'n verswakte vorm van die virus bevat. Dit het dit ongeskik gemaak vir individue met verswakte immuunstelsels, soos dié wat kankerbehandeling ondergaan of orgaanoorplantings ontvangers.

Betree die nuwe gordelroos-entstof, Shingrix, wat in 2017 deur die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) goedgekeur is. Shingrix spog met 'n indrukwekkende doeltreffendheidsyfer van meer as 90% in die voorkoming van gordelroos en post-herpetiese neuralgie. Anders as sy voorganger, is Shingrix 'n nie-lewende entstof, wat dit veilig maak vir individue met gekompromitteerde immuunstelsels.

Vrae:

V: Hoe werk die nuwe gordelroos-entstof?

A: Shingrix is ​​'n rekombinante entstof, wat beteken dat dit slegs 'n spesifieke proteïen van die varicella-zoster-virus bevat. Hierdie proteïen stimuleer die immuunstelsel om 'n sterk reaksie teen die virus te produseer, wat gordelroos voorkom.

V: Wie moet die nuwe gordelroos-entstof kry?

A: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveel Shingrix aan vir volwassenes van 50 jaar en ouer, selfs al het hulle voorheen Zostavax ontvang.

V: Is daar enige newe-effekte?

A: Soos enige entstof, kan Shingrix ligte newe-effekte veroorsaak soos pyn by die inspuitplek, spierpyne en moegheid. Hierdie simptome verdwyn gewoonlik binne 'n paar dae en is 'n teken dat die immuunstelsel op die entstof reageer.

Ten slotte, die nuwe gordelroos-entstof, Shingrix, blyk 'n beduidende verbetering te wees bo die ou entstof, Zostavax. Met sy hoër doeltreffendheidsyfer en nie-lewende samestelling, bied Shingrix 'n veiliger en doeltreffender opsie om gordelroos en sy komplikasies te voorkom. As jy binne die aanbevole ouderdomsgroep val, is raadpleging met jou gesondheidsorgverskaffer om met Shingrix ingeënt te word 'n wyse besluit om jouself te beskerm teen hierdie pynlike en potensieel aftakelende toestand.