Is die nuwe gordelroos beter geskiet as die ou een?

In onlangse jare is 'n nuwe gordelroos-entstof bekendgestel, wat 'n debat ontketen het onder mediese professionele persone en pasiënte. Gordelroos, ook bekend as herpes zoster, is 'n pynlike virusinfeksie wat veroorsaak word deur die varicella-zoster-virus, dieselfde virus wat waterpokkies veroorsaak. Dit raak miljoene mense wêreldwyd, veral dié ouer as 50. Die bekendstelling van 'n nuwe entstof het vrae laat ontstaan ​​oor die doeltreffendheid daarvan in vergelyking met die ou een.

Die ou gordelroos-entstof, bekend as Zostavax, is vir die eerste keer in 2006 goedgekeur. Dit was 'n lewende verswakte entstof, wat beteken dat dit 'n verswakte vorm van die virus bevat het. Alhoewel dit doeltreffend was om die risiko van gordelroos met ongeveer 51% te verminder, het die doeltreffendheid daarvan mettertyd afgeneem, wat gelei het tot die ontwikkeling van 'n nuwe entstof.

Die nuwe gordelroos-entstof, genaamd Shingrix, is in 2017 deur die FDA goedgekeur. Anders as Zostavax, is Shingrix 'n nie-lewende entstof, wat beteken dat dit geen lewende virus bevat nie. In plaas daarvan bevat dit 'n proteïen wat help om die immuunstelsel se reaksie op die varicella-zoster-virus te versterk. Studies het getoon dat Shingrix meer as 90% doeltreffend is om gordelroos en die komplikasies daarvan te voorkom.

Vrae:

V: Wie moet die gordelroos-entstof kry?

A: Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveel aan dat volwassenes van 50 jaar en ouer die gordelroos-entstof moet kry, ongeag of hulle voorheen gordelroos gehad het.

V: Hoeveel dosisse van die nuwe gordelroos-entstof word benodig?

A: Die nuwe gordelroos-entstof, Shingrix, word in twee dosisse gegee. Die tweede dosis word 2 tot 6 maande na die eerste dosis toegedien.

V: Is daar enige newe-effekte van die nuwe gordelroos-entstof?

A: Soos enige entstof, kan die nuwe gordelroos-entstof newe-effekte veroorsaak. Die mees algemene newe-effekte sluit in pyn, rooiheid of swelling by die inspuitplek, sowel as spierpyn, moegheid en hoofpyn. Hierdie newe-effekte is gewoonlik sag en gaan binne 'n paar dae vanself weg.

Ten slotte, die nuwe gordelroos-entstof, Shingrix, het getoon dat dit meer doeltreffend is om gordelroos te voorkom in vergelyking met die ou entstof, Zostavax. Die nie-lewende formulering en hoë doeltreffendheid daarvan maak dit 'n voorkeurkeuse vir volwassenes van 50 jaar en ouer. Dit word egter altyd aanbeveel om met 'n gesondheidswerker te konsulteer om die beste optrede te bepaal gebaseer op individuele gesondheidstoestande en mediese geskiedenis.