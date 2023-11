Is die Google Nest Hub die moeite werd om te koop?

Terwyl ons die vakansieseisoen binnegaan, wonder baie mense of die Google Nest Hub steeds 'n goeie koop in sy huidige toestand is. Oor die afgelope jaar was daar meer kenmerkverwyderings as toevoegings vir die Nest Hub en Hub Max. Ten spyte van hierdie veranderinge is daar egter steeds baie redes waarom die Nest Hub die moeite werd is om te oorweeg.

Een van die hoofredes om die Nest Hub te koop, is sy funksionaliteit as 'n musiekstroomtoestel en Google Home-beheerder. As jy hoofsaaklik op soek is na 'n toestel wat musiek kan speel en jou slimhuistoestelle kan beheer, is die Nest Hub 'n goeie opsie, veral as dit afslag is.

Die 2de-gen Nest Hub vanaf 2021, gewoonlik teen $99.99, is tans beskikbaar vir $49.99. Dit bied al die noodsaaklike kenmerke en kan maklik aan jou musiekstroming en slimhuisbeheerbehoeftes voldoen. Die 2019 Nest Hub Max, aan die ander kant, kos $129 vanaf $229 en bied beter luidsprekers, 'n kamera, 'n groter skerm en bykomende funksionaliteit soos 'n altyd-aan-horlosie en af ​​en toe video-terugspeel.

Een bekommernis is egter dat Google nie betekenisvolle opdaterings verskaf het of die toekoms van Assistent vir die Nest Hub onthul het nie. Die Smart Display UI het grotendeels onveranderd gebly, en daar is 'n gebrek aan innovasie of nuwe kenmerke in vergelyking met ander soortgelyke toestelle op die mark.

Verder was daar klagtes oor Assistent wat mettertyd “dommer” word in plaas daarvan om te verbeter. Google se huidige fokus blyk op die $499 Pixel-tablet te wees, maar die Nest Hub het steeds 'n plek in die mark as gevolg van sy laer pryspunt en bekostigbaarheid.

Alhoewel dit onwaarskynlik is dat Google binnekort 'n nuwe Fuchsia-aangedrewe Nest Hub sal vrystel, is dit vir hulle belangrik om Assistant op te gradeer om dit meer geselsend te maak en gebruikersbevele beter te verstaan. Dit sal help om die Nest Hub mededingend te hou en sommige van die bekommernisse oor sy funksionaliteit aan te spreek.

Ten slotte, ten spyte van die gebrek aan beduidende opdaterings en kenmerke, kan die Nest Hub steeds 'n waardevolle aankoop wees vir diegene wat hoofsaaklik op soek is na 'n musiekstroomtoestel en slimhuisbeheerder. Google moet egter belê in die verbetering van Assistent se vermoëns om die langtermyn lewensvatbaarheid van die Nest Hub en sy reputasie in die mark te verseker.

FAQ

1. Kan die Nest Hub slimhuistoestelle beheer?

Ja, die Nest Hub laat jou toe om slimhuistoestelle van verskeie vervaardigers te beheer.

2. Wat is die hoofkenmerke van die Nest Hub?

Die Nest Hub bied kenmerke soos musiekstroom, slimhuisbeheer, skyfievertonings, afteller-/alarmfunksies en weeropdaterings.

3. Is daar binnekort 'n nuwer weergawe van die Nest Hub?

Dit is onwaarskynlik dat 'n nuwe Fuchsia-aangedrewe Nest Hub in die nabye toekoms vrygestel sal word. Google is meer gefokus op ander toestelle soos die Pixel Tablet.

4. Word Assistent mettertyd beter?

Sommige gebruikers het gerapporteer dat Assistent mettertyd "dommer" word in plaas daarvan om te verbeter. Google moet daaraan werk om Assistent meer gespreksgetrou te maak en gebruikersbevele beter te verstaan.

5. Gaan bestaande luidsprekers en uitstallings uitgefaseer word?

Dit is onwaarskynlik dat Google ondersteuning vir bestaande luidsprekers en skerms in die nabye toekoms sal beëindig, aangesien dit wyd gebruik word en beëindiging van ondersteuning die maatskappy se reputasie kan benadeel.