Verken alternatiewe: Oorlewingspeletjies om jou te vermaak terwyl jy vir die vorige dag wag

Opsomming: Aangesien The Day Before 'n massiewe aanhang verkry, kan bedienerstabiliteitskwessies spelers se ervarings belemmer. Terwyl daar egter gewag word dat die probleme opgelos word, is daar baie ander opwindende oorlewingspeletjies om te verken.

As jy dit moeilik vind om toegang tot The Day Before te kry na die hoogs verwagte vrystelling daarvan, is jy nie alleen nie. Die toestroming van gretige spelers het probleme met bedienerstabiliteit veroorsaak, wat vir baie tot frustrasie gelei het. Maar moenie vrees nie, daar is alternatiewe speletjies om jou te vermaak terwyl die ontwikkelaars daaraan werk om hierdie probleme op te los.

In plaas daarvan om angstig te wag dat The Day Before toeganklik word, waarom nie in die diverse wêreld van oorlewingspeletjies delf nie? Hierdie meesleurende ervarings bied 'n reeks spelmeganika en -omgewings wat spelers vir ure aaneen kan boei.

Een so 'n speletjie wat aansienlike gewildheid verwerf het, is "The Long Dark." Spelers, wat in 'n post-apokaliptiese bevrore wildernis geleë is, moet deur die onvergewensgesinde omgewing navigeer, soek na hulpbronne en aan die lewe bly te midde van strawwe weerstoestande.

Vir diegene wat 'n meer samewerkende ervaring verkies, bied "Raft" 'n unieke kinkel op oorlewingspel. Spelers wat skipbreuk ly op 'n enkele vlot in die middel van 'n eindelose oseaan, moet saamwerk om voorrade in te samel, hul tydelike vaartuig uit te brei en verskeie mariene bedreigings af te weer.

As jy smag na die adrenalienstormloop om teen hordes dooies te oorleef, is "7 Days to Die" dalk die perfekte keuse. Hierdie oopwêreld-sandbox-speletjie kombineer elemente van oorlewing, handwerk en gevegte terwyl spelers 'n post-apokaliptiese wêreld navigeer wat met zombies besmet is.

Kom ons vergeet nie die atmosferiese meesterstuk wat "Subnautica" is nie, waar spelers 'n uitheemse onderwaterwêreld verken, sy geheime ontbloot en veg om aan die lewe te bly. Die speletjie se pragtige beeldmateriaal en boeiende storie maak dit 'n moet-speel vir enige oorlewingspeletjie-entoesias.

Dus, terwyl jy geduldig wag dat The Day Before se bedienerkwessies opgelos word, gebruik die geleentheid om sommige van hierdie ongelooflike oorlewingspeletjies te ontdek. Waag nuwe omgewings aan, daag jou oorlewingsvaardighede uit en verloor jouself in die opwindende spel wat wag.