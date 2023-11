Is die COVID-entstof nie meer deur die FDA goedgekeur nie?

Word die COVID-entstof nie meer deur die FDA goedgekeur nie?

Die afgelope paar weke was daar 'n oplewing van verkeerde inligting wat op sosiale media-platforms gesirkuleer het oor die goedkeuringstatus van die COVID-19-entstowwe. Een besondere aanspraak wat aanslag gekry het, is dat die entstowwe nie meer deur die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) goedgekeur word nie. Dit is egter belangrik om feite van fiksie te skei en die huidige status van die entstowwe te verstaan.

Die FDA-goedkeuringsproses

Die FDA is verantwoordelik vir die evaluering en goedkeuring van entstowwe vir openbare gebruik in die Verenigde State. Voordat 'n entstof goedgekeur kan word, ondergaan dit streng toetsing in kliniese proewe om die veiligheid en doeltreffendheid daarvan te verseker. Sodra die data van hierdie proewe deeglik hersien is, verleen die FDA magtiging vir noodgebruik (EUA) of volle goedkeuring.

Die huidige status van COVID-19-entstowwe

Vanaf September 2021 is die COVID-19-entstowwe wat vir noodgebruik in die Verenigde State gemagtig is, die Pfizer-BioNTech-, Moderna- en Johnson & Johnson-entstowwe. Hierdie entstowwe het uitgebreide toetsing ondergaan en is bewys dat dit veilig en doeltreffend is om ernstige siektes, hospitalisasie en dood wat deur COVID-19 veroorsaak word, te voorkom.

Terwyl die entstowwe aanvanklik EUA ontvang het, het die Pfizer-BioNTech-entstof onlangs volle goedkeuring van die FDA vir individue van 16 en ouer ontvang. Hierdie goedkeuring, wat op 23 Augustus 2021 verleen is, is gebaseer op omvattende data van kliniese proewe en werklike bewyse.

Vrae:

V: Beteken die FDA-goedkeuring dat die entstof nie meer veilig is nie?

A: Nee, die FDA-goedkeuring dui aan dat die entstof aan die agentskap se streng standaarde vir veiligheid en doeltreffendheid voldoen het. Dit bied verdere versekering van die doeltreffendheid daarvan om COVID-19 te voorkom.

V: Is die ander entstowwe nog gemagtig vir noodgebruik?

A: Ja, die Moderna- en Johnson & Johnson-entstowwe is steeds gemagtig vir noodgebruik. Hulle gaan voort om deurlopende evaluering deur die FDA en ander regulerende liggame te ondergaan.

V: Verander die FDA-goedkeuring die verspreiding en beskikbaarheid van die entstof?

A: Die FDA-goedkeuring kan meer individue aanmoedig om ingeënt te word. Die verspreiding en beskikbaarheid van die entstowwe bly egter onveranderd. Hulle is steeds wyd toeganklik vir die publiek.

Ten slotte, die bewering dat die COVID-19-entstowwe nie meer deur die FDA goedgekeur word nie, is vals. Die Pfizer-BioNTech-entstof het volle goedkeuring gekry, terwyl die Moderna- en Johnson & Johnson-entstowwe steeds vir noodgebruik gemagtig is. Dit is van kardinale belang om op akkurate inligting van betroubare bronne staat te maak en gesondheidswerkers te raadpleeg om ingeligte besluite oor inenting te neem.