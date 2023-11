Is Sam's besit deur Walmart?

In die wêreld van kleinhandel is daar dikwels verbindings en eienaarskap wat vir die gemiddelde verbruiker verwarrend kan wees. Een so 'n vraag wat gereeld opduik, is of Sam's Club deur Walmart besit word. Om enige verwarring uit die weg te ruim, kom ons delf na die verhouding tussen hierdie twee kleinhandelreuse.

Die verbinding:

Ja, Sam's Club word inderdaad deur Walmart besit. Trouens, Sam's Club is 'n filiaal van Walmart Inc., wat beteken dat Walmart die moedermaatskappy is en die meerderheid aandele in Sam's Club hou. Hierdie verbinding bestaan ​​sedert 1983 toe Walmart die pakhuisklubketting verkry het.

Wat is Sam's Club?

Sam's Club is 'n lidmaatskapgebaseerde kleinhandelpakhuisklub wat 'n wye verskeidenheid produkte teen afslagpryse bied. Dit werk op 'n soortgelyke model as ander pakhuisklubs, wat grootmaat hoeveelhede items aan sy lede verskaf. Met liggings regoor die Verenigde State en internasionaal, het Sam's Club 'n gewilde inkopiebestemming vir individue en besighede geword.

Vrae:

1. Is Sam's Club en Walmart dieselfde winkel?

Terwyl Sam's Club en Walmart albei deur dieselfde moedermaatskappy besit word, is hulle afsonderlike entiteite. Sam's Club funksioneer as 'n pakhuisklub, wat voorsiening maak vir lede wat 'n jaarlikse fooi betaal om toegang tot sy produkte en dienste te kry. Walmart, aan die ander kant, is 'n tradisionele kleinhandelwinkel wat oop is vir die algemene publiek.

2. Kan ek my Walmart-lidmaatskap by Sam's Club gebruik?

Nee, jy kan nie jou Walmart-lidmaatskap by Sam's Club gebruik nie. Die twee kleinhandelaars het aparte lidmaatskapprogramme, en 'n lidmaatskap by die een gee jou nie toegang tot die ander nie. Walmart bied egter sy eie voordele en afslag aan sy kliënte.

3. Is die produkte en pryse dieselfde by Sam's Club en Walmart?

Alhoewel daar 'n mate van oorvleueling kan wees in die produkte wat deur Sam's Club en Walmart aangebied word, kan die pryse en keuse verskil. Sam's Club fokus daarop om grootmaathoeveelhede en afslagpryse aan sy lede te verskaf, terwyl Walmart 'n groter reeks produkte teen gewone kleinhandelpryse bied.

Ten slotte, Sam's Club word inderdaad deur Walmart besit. Alhoewel hulle afsonderlike entiteite is, maak hul verbinding voorsiening vir gedeelde hulpbronne en voordele. Of jy nou die pakhuisklub-ervaring van Sam's Club of die gerief van Walmart verkies, albei kleinhandelaars bied 'n verskeidenheid produkte aan om aan die behoeftes van hul kliënte te voldoen.