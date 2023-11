Word Sam's Club deur China besit?

In onlangse jare was daar gerugte wat die rondte doen dat Sam's Club, die gewilde Amerikaanse kleinhandelpakhuisklub wat slegs lid is, deur China besit word. Hierdie aansprake het verwarring en kommer onder verbruikers veroorsaak. Dus, kom ons delf in die feite en werp lig op hierdie saak.

Eerstens is dit belangrik om te verduidelik dat Sam's Club nie deur China besit word nie. Die maatskappy is 'n filiaal van Walmart Inc., een van die grootste multinasionale kleinhandelkorporasies ter wêreld. Walmart het Sam's Club in 1983 verkry, lank voordat China 'n groot rolspeler in die wêreldekonomie geword het.

Sam's Club funksioneer as 'n aparte entiteit onder die Walmart-sambreel, wat sy lede van 'n wye reeks produkte teen afslagpryse voorsien. Met meer as 600 liggings regoor die Verenigde State, het Sam's Club 'n ideale bestemming geword vir individue en besighede wat grootmaataankope en eksklusiewe aanbiedings soek.

Vrae:

V: Word Walmart deur China besit?

A: Nee, Walmart is 'n Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie wat in 1962 deur Sam Walton gestig is. Terwyl Walmart 'n beduidende teenwoordigheid in China het, is dit 'n publiek verhandelde maatskappy met sy hoofkwartier in die Verenigde State.

V: Hoekom dink mense word Sam's Club deur China besit?

A: Die verwarring kan ontstaan ​​uit die feit dat baie produkte wat by Sam's Club verkoop word, in China vervaardig word. Dit beteken egter nie dat die maatskappy self deur China besit word nie.

V: Is daar enige kleinhandelkettings in Chinese besit in die Verenigde State?

A: Ja, daar is kleinhandelkettings in Chinese besit wat in die Verenigde State werk. Sam's Club is egter nie een van hulle nie.

Ten slotte, die bewering dat Sam's Club deur China besit word, is eenvoudig onwaar. Sam's Club is 'n filiaal van Walmart, 'n Amerikaanse kleinhandelreus. Alhoewel dit belangrik is om bewus te wees van die oorsprong van produkte wat ons koop, is dit ewe belangrik om feite van fiksie te skei wanneer dit kom by eienaarskap en korporatiewe struktuur.