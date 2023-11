Is Pfizer COVID-entstof nie meer gemagtig nie?

In 'n onlangse golf van verkeerde inligting wat op sosiale media-platforms sirkuleer, het bewerings na vore gekom wat daarop dui dat die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof nie meer vir gebruik gemagtig is nie. Hierdie gerugte het verwarring en kommer veroorsaak onder individue wat die entstof ontvang het of geskeduleer is om te ontvang. Dit is egter belangrik om te verduidelik dat hierdie bewerings heeltemal onwaar is.

Die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof, ontwikkel deur Pfizer in samewerking met BioNTech, bly gemagtig vir noodgebruik deur verskeie regulatoriese liggame wêreldwyd, insluitend die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA), die Europese Medisyne-agentskap (EMA) en die wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO). Hierdie organisasies het die entstof se veiligheids- en doeltreffendheiddata deeglik nagegaan voordat hulle magtiging verleen het.

Die verwarring het moontlik ontstaan ​​as gevolg van die verstryking van die magtiging vir noodgebruik (EUA) vir die Pfizer-BioNTech-entstof in die Verenigde State. Dit is egter van kardinale belang om daarop te let dat die verstryking van die EUA nie beteken dat die entstof nie meer gemagtig is nie. In plaas daarvan dui dit daarop dat die entstof van 'n noodgebruikstatus na 'n volle goedkeuringstatus oorgeskakel het.

Vrae:

V: Wat beteken magtiging vir noodgebruik?

A: Noodgebruikmagtiging is 'n regulatoriese meganisme wat die gebruik van mediese produkte, soos entstowwe, tydens openbare gesondheidsnoodgevalle toelaat. Dit verseker dat potensieel lewensreddende behandelings vinnig beskikbaar gestel kan word, selfs voor die voltooiing van alle tradisionele regulatoriese vereistes.

V: Is die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof ten volle goedgekeur?

A: Ja, die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof het volle goedkeuring van verskeie regulatoriese liggame ontvang, insluitend die FDA, EMA en WGO. Dit het streng toetsing en evaluering ondergaan om die veiligheid en doeltreffendheid daarvan te verseker.

V: Is die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof steeds doeltreffend?

A: Ja, die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof het bewys dat dit uiters doeltreffend is om COVID-19-infeksie, ernstige siektes en hospitalisasie te voorkom. Talle studies en werklike data het konsekwent die doeltreffendheid daarvan getoon.

Ten slotte, die bewerings wat daarop dui dat die Pfizer-BioNTech COVID-19-entstof nie meer gemagtig is nie, is heeltemal onwaar. Die entstof bly gemagtig vir noodgebruik en het volle goedkeuring van regulatoriese liggame wêreldwyd ontvang. Dit is van kardinale belang om op akkurate inligting van betroubare bronne staat te maak en gesondheidswerkers te raadpleeg vir enige bekommernisse of vrae rakende COVID-19-entstowwe.