Is Moderna nie meer gemagtig nie?

Onlangse gerugte wat op sosiale media gesirkuleer het, het kommer laat ontstaan ​​oor die magtigingstatus van die Moderna COVID-19-entstof. In reaksie op hierdie eise streef ons daarna om akkurate inligting te verskaf en enige verwarring rondom die aangeleentheid op te klaar.

Magtigingstatus

In teenstelling met die gerugte, is die Moderna-entstof steeds gemagtig vir noodgebruik deur verskeie regulerende liggame, insluitend die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA), die Europese Medisyne-agentskap (EMA) en die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO). Hierdie organisasies het die entstof se veiligheids- en doeltreffendheiddata deeglik nagegaan voordat hulle magtiging verleen het.

Dit is belangrik om daarop te let dat magtiging nie 'n permanente goedkeuring impliseer nie. Noodgebruikmagtiging laat toe dat entstowwe tydens openbare gesondheidsnoodgevalle, soos die voortslepende COVID-19-pandemie, versprei en toegedien word. Die magtigingstatus word gereeld hersien en bygewerk op grond van nuwe data en opkomende bewyse.

Doeltreffendheid en veiligheid

Die Moderna-entstof het 'n hoë doeltreffendheid getoon om COVID-19-infeksie te voorkom. Kliniese proewe het getoon dat dit ongeveer 94% doeltreffend is om simptomatiese COVID-19 te voorkom, met selfs hoër doeltreffendheid teen ernstige gevalle van die siekte. Die entstof is ook veilig bewys, met slegs ligte en tydelike newe-effekte wat by die meerderheid van die ontvangers aangemeld is.

FAQ

V: Wat beteken "magtiging"?

A: Magtiging verwys na die goedkeuring wat deur regulerende liggame verleen word om die verspreiding en toediening van 'n entstof tydens 'n openbare gesondheidsnood toe te laat. Dit is gebaseer op 'n deeglike evaluering van veiligheid en doeltreffendheid data.

V: Kan die magtigingstatus verander?

A: Ja, die magtigingstatus word gereeld hersien en bygewerk op grond van nuwe data en opkomende bewyse. Dit kan gewysig of herroep word indien nodig.

V: Is die Moderna-entstof nog gemagtig?

A: Ja, die Moderna-entstof is steeds gemagtig vir noodgebruik deur regulerende liggame soos die FDA, EMA en WGO.

V: Is die Moderna-entstof doeltreffend en veilig?

A: Ja, die Moderna-entstof het 'n hoë doeltreffendheid getoon om COVID-19-infeksie te voorkom en is veilig bewys met slegs ligte en tydelike newe-effekte wat aangemeld is.

Dit is van kardinale belang om op akkurate inligting van betroubare bronne staat te maak wanneer dit by openbare gesondheidsake kom. Verkeerde inligting kan lei tot onnodige paniek en verwarring. Wees verseker, die Moderna-entstof bly gemagtig en speel steeds 'n belangrike rol in die bekamping van die COVID-19-pandemie.