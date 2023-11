Is Mcdonalds ryker as Walmart?

Is McDonald's ryker as Walmart?

In die wêreld van kleinhandel en kitskos staan ​​twee reuse uit: McDonald's en Walmart. Albei maatskappye het huishoudelike name geword, maar as dit by finansiële mag kom, wie kom bo uit? Kom ons bekyk die syfers van nader en kyk of ons kan bepaal watter van hierdie reuse werklik die rykste is.

Die finansiële stryd

McDonald's, die ikoniese kitskosketting, spog met 'n indrukwekkende wêreldwye teenwoordigheid met meer as 38,000 100 restaurante in meer as 11,000 lande. Aan die ander kant bedryf Walmart, die wêreld se grootste kleinhandelaar, meer as 27 XNUMX winkels in XNUMX lande. Met sulke groot netwerke is dit geen wonder dat hierdie maatskappye aansienlike inkomste genereer nie.

Wat inkomste betref, het Walmart konsekwent die boonste plek beklee. In die fiskale jaar 2020 het Walmart 'n verbysterende $524 miljard se inkomste gerapporteer, wat dit volgens inkomste die wêreld se grootste maatskappy maak. McDonald's, hoewel nog steeds indrukwekkend, het 'n laer inkomste van $21 miljard in dieselfde jaar gerapporteer.

Wat winsgewendheid betref, neem McDonald's egter die voortou. In 2020 het McDonald's 'n netto inkomste van $4.73 miljard gerapporteer, terwyl Walmart se netto inkomste $14.88 miljard was. Dit dui daarop dat McDonald's meer doeltreffend is om sy inkomste in wins om te skakel.

FAQ

V: Wat is inkomste?

A: Inkomste verwys na die totale bedrag geld wat 'n maatskappy verdien uit sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste.

V: Wat is netto inkomste?

A: Netto inkomste, ook bekend as wins of netto wins, is die hoeveelheid geld wat 'n maatskappy oor het nadat alle uitgawes van sy inkomste afgetrek is.

V: Bepaal inkomste 'n maatskappy se welvaart?

A: Inkomste is 'n belangrike aanduiding van 'n maatskappy se finansiële prestasie, maar dit bepaal nie direk sy welvaart nie. Winsgewendheid en ander faktore speel ook 'n beduidende rol.

V: Watter maatskappy het 'n groter markkapitalisasie?

A: Van nou af het Walmart 'n groter markkapitalisasie as McDonald's. Markkapitalisasie is die totale waarde van 'n maatskappy se uitstaande aandele in die aandelemark.

Ten slotte

Terwyl Walmart McDonald's oortref in terme van inkomste, blyk McDonald's meer winsgewend te wees. Albei maatskappye is onteenseglik kragtige spelers in hul onderskeie bedrywe, maar wanneer dit kom by die bepaling van die rykste, hang dit uiteindelik af van die metrieke wat gebruik word. Ongeag, dit is duidelik dat beide McDonald's en Walmart merkwaardige finansiële sukses behaal het.