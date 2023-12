Diskrimineer Illinois teen ouer bestuurders met verpligte padtoetse?

Volgens onlangse data is Illinois die enigste staat in die VSA wat vereis dat seniors 'n padtoets moet aflê om hul bestuurslisensies te hernu. Kritici voer aan dat hierdie beleid diskriminerend en onnodig is, aangesien statistieke toon dat senior bestuurders van die veiligste in die staat is. John Billis, 'n 75-jarige veteraan van die Viëtnam-oorlog, het frustrasie met die vereiste uitgespreek en gesê dat hy in 50 jaar nie 'n kaartjie ontvang het nie en voel dat hy heeltemal in staat is om te bestuur. AARP Illinois is ook gekant teen die verpligte toetse, en beklemtoon dat ouderdom alleen nie motorongelukke veroorsaak nie. Hulle argumenteer dat wette gebaseer moet wees op ware behoefte en nie ouderdomsvooroordeel nie.

’n Studie wat deur die minister van buitelandse sake gedoen is, het bevind dat Illinois-bestuurders van 75 jaar en ouer ’n ongeluksyfer van 24.39 per 1,000 XNUMX bestuurders gehad het, die tweede laagste in die staat. Dit dui daarop dat die meerderheid bejaarde bestuurders verantwoordelik en veilig op die pad is. Demokratiese staatsverteenwoordiger, Joyce Mason, beoog om wetgewing in te stel om padtoetse vir seniors uit te skakel, wat Illinois in ooreenstemming met ander state maak wat nie bykomende toetse vereis nie. Mason se doel is om te verseker dat wette gebaseer is op navorsing en ware behoefte eerder as ouderdomsvooroordeel.

Die geskiedenis van verpligte toetse vir seniors in Illinois dateer terug na 1958, toe 'n wet geïmplementeer is wat vereis dat bestuurders van 69 jaar en ouer 'n padeksamen vir lisensiehernuwing moet slaag. Oor die jare is die ouderdomsperk en frekwensie van toetsing aangepas. Kritici voer egter aan dat die ouderdomsgebaseerde toetse verouderd is en nie die individuele vermoëns van senior bestuurders in ag neem nie.

Terwyl sommige organisasies, soos AAA, die idee van senior toetse ondersteun en beweer dat daar onvoldoende data is om die uitskakeling daarvan te ondersteun, is dit duidelik dat baie glo die verpligte padtoetse is onnodig en diskriminerend. Uiteindelik sal die besluit om die toetse te herroep by die Illinois Algemene Vergadering berus en wetgewende optrede vereis.