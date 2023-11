Is 'n PS Vita 2 op die horison?

Die oorspronklike 2011 PlayStation Vita het dalk nie die sukses gehad waarop Sony gehoop het nie, maar aanhangers van die handkonsole het gretig gewag vir 'n potensiële PS Vita 2. Onlangse ontwikkelings dui egter daarop dat dit 'n wensdenkery kan bly en nie 'n werklikheid nie.

By die 2023 PlayStation-uitstalling het gerugte van 'n nuwe Sony-konsole afwagting onder Vita-entoesiaste gewek. Baie het geglo dat 'n hersiene PS Vita in die werke kon wees, ten spyte daarvan dat dit in 2019 gestaak is. Ongelukkig is nie aan hierdie verwagtinge voldoen nie.

Sony het met die bekendstelling van die PlayStation Portal 'n ander benadering gevolg om die handheld-mark aan te spreek. Alhoewel die stroomtoebehore gewild geword het, vergelyk dit nie heeltemal met die veelsydigheid wat deur mededingers soos die Nintendo Switch of draagbare speletjie-rekenaars soos die ASUS Rog Ally en die Steam Deck aangebied word nie. Dit is onseker of die mark nog 'n handkonsole benodig, met soveel opsies wat reeds beskikbaar is.

So, is daar enige hoop vir 'n PS Vita-opvolger?

Sony het dit duidelik gemaak dat hulle verkies om hulself van die handkonsolemark te distansieer. Hul fokus lê by die PlayStation Portal, 'n toestel wat net stroom is wat ontwerp is om die spelervaring op die PS5 te verbeter. Alhoewel dit 'n duur toevoeging tot die konsole was, toon dit Sony se verbintenis tot die uitbreiding van die PS5-ekosisteem.

Met die koms van nuwe genres van handtoestelle soos die Steam Deck en die Switch, sal enige potensiële PS Vita 2 óf vir hardcore gamers moet voorsien óf 'n middeweg tussen sy mededingers moet vind. Gegewe onlangse ontwikkelings, lyk dit onwaarskynlik dat Sony binnekort hierdie pad sal volg.

Hoekom het Sony die Vita laat vaar?

Sony het die produksie van die PS Vita in 2019 gestaak nadat hulle ongeveer 10-15 miljoen eenhede verkoop het. Alhoewel dit dalk na 'n aansienlike getal lyk, is dit bleek in vergelyking met die 154 miljoen Nintendo DS-konsoles wat wêreldwyd verkoop word. Die PS Vita se hoë vervaardigingskoste, beperkte speletjiebiblioteek en gebrek aan kritiese lof het tot sy ondergang bygedra.

Marla se perspektief

Alhoewel ons nie die toekoms kan voorspel nie, lyk dit onwaarskynlik dat 'n PS Vita 2 in die nabye toekoms vrygestel sal word. Die PlayStation Portal, met sy wolkspeletjie-vermoëns, is Sony se fokus, en die handkonsolemark is reeds versadig met opsies. Dit is egter opmerklik dat as Sony 'n nuwe handtoestel sou vrystel, daar sekerlik 'n mark daarvoor sou wees. Slegs tyd sal leer of die portaal aan die verwagtinge voldoen en of Sony die idee van 'n handkonsole met die ikoniese PlayStation-naam sal heroorweeg.

FAQ

Beplan Sony om 'n PS Vita 2 vry te stel?

Van nou af is daar geen konkrete bewyse of amptelike aankondiging wat daarop dui dat Sony aan 'n PS Vita 2 werk nie. Die fokus blyk te wees op die PlayStation Portal en die uitbreiding van die PS5-ekosisteem.

Waarom het Sony die PS Vita gestaak?

Sony het die PS Vita gestaak weens verskeie faktore, insluitend hoë vervaardigingskoste, 'n beperkte speletjie-biblioteek en die handkonsole se versuim om kritieke lof te behaal. Dit het eenvoudig nie so goed gevaar as wat verwag is nie.

Wat is die PlayStation-portaal?

Die PlayStation Portal is 'n stroomtoebehore vir die PS5. Dit laat gebruikers toe om speletjies vanaf die konsole na 'n handtoestel te stroom. Dit bied egter nie dieselfde spelervaring as 'n toegewyde handkonsole soos die PS Vita of die Nintendo Switch nie.

Bronne:

– Bronartikel: example.com