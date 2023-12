Ervaar die opwindende finale van Ierland se fiksste gesin Seisoen 11

Is jy gereed vir die uiteindelike toets van krag, uithouvermoë en vasberadenheid? Moenie verder soek nie, want Ierland se Fittest Family Seisoen 11 kom na sy groot finale! Maak gereed om die opwindende afsluiting van hierdie intense kompetisie op 17 Desember om 6:30 op RTE One en RTE Player te aanskou.

Alhoewel die spesiale spesiale celebrity nie hierdie Kersfees uitgesaai word nie, kan aanhangers steeds die naelbyt-aksie geniet terwyl die oorblywende gesinne dit uitspook om die titel van Ierland se fiksste gesin. Hierdie seisoen is gevul met uitdagings en ontsagwekkende vertonings, wat die deelnemers tot hul uiterste stoot.

Aangebied deur Laura Fox, wat by Mairead Ronan oorgeneem het, en met Sonia O'Sullivan wat vir Anna Geary intree tydens haar kraamverlof, het die program gesien hoe gesinne van regoor Ierland meeding onder die leiding van afrigters Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan, en Sonia O'Sullivan.

Die finale sal die Byrnes-familie van Tipperary, die Stratfords wat Cavan verteenwoordig, die Bonnars van Waterford en die Murphys van Carlow vertoon. Elke gesin bring hul unieke stel vaardighede en vasberadenheid na die kompetisie, wat dit 'n intense stryd om die gesogte titel maak.

Die laaste uitdagings sluit 'n bootwedvaart langs die Liffey-rivier af, die Back Against the Wall-uitdaging en die senutergende Hanging Tough in. Met soveel op die spel is die kompetisie strawwer as ooit. Slegs twee gesinne sal deurdring na die Groot Finaal, waar die wenner as Ierland se Fitste Familie 2023 gekroon sal word.

Moenie die opwindende slot van Ierland se Fittest Family Seisoen 11 misloop nie. Skakel in op 17 Desember om 6:30 op RTE One en RTE Player om te sien wie as oorwinnaars uit die stryd sal tree. En om op hoogte te bly van al die jongste nuus, kompetisies en eksklusiewe inhoud, teken aan vir ons nuusbrief en sluit aan by ons nuwe WhatsApp-gemeenskap. Maak gereed vir 'n adrenalien-pomp ervaring soos geen ander nie!