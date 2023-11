Ierland het die eerste satelliet in die ruimte suksesvol gelanseer

In 'n belangrike mylpaal vir die land het Ierland sy eerste satelliet, EIRSAT-1, suksesvol in 'n wentelbaan gelanseer. Hierdie "cubesat"-satelliet, kleiner as 'n tipiese skoenboks, is vanaf 'n plek in Kalifornië aan boord van die Falcon 9 SpaceX-vuurpyl gelanseer. Ierland het nou by die geledere van ruimtevaart nasies aangesluit, wat 'n nuwe era vir die land se ruimtetegnologie-vermoëns aandui.

Ontwerp, gebou en getoets by UCD (University College Dublin) met ondersteuning van die Europese Ruimte-agentskap se "Fly Your Satellite!" studenteprogram, EIRSAT-1 is 'n bewys van Ierland se groeiende teenwoordigheid in die globale ruimtebedryf. Dr. David McKeown, van UCD Skool vir Meganiese en Materiaalingenieurswese, het beide optimisme en senuweeagtigheid uitgespreek namate die bekendstelling nader gekom het. Die span se ses jaar lange toewyding het op hierdie belangrike gebeurtenis uitgeloop.

As 'n suksesvolle bekendstelling en ontplooiing aanvaar word, sal die span gretig wag op die eerste seine wat deur EIRSAT-1 gestuur word nadat sy antennas ontplooi is. Twee uur na ontplooiing sal die satelliet oor UCD se grondstasie gaan, wat die geleentheid bied vir die span om hierdie seine te ontvang - 'n oomblik wat gretig verwag word en na verwys word as "verkryging van sein" of AoS.

EIRSAT-1 se doel in 'n lae-aarde-baan is om belangrike inligting oor gammastraaluitbarstings, ligontploffings wat in die heelal voorkom, in te samel. Daarbenewens sal die satelliet 'n nuwe houdingsbeheerstelsel wat deur UCD ontwerp is, toets en termiese deklaagmonsters aan die bokant daarvan beoordeel.

In die onwaarskynlike geval van lansering of ontplooiingskwessies, bly die EIRSAT-1-span positief. Dr. McKeown beklemtoon dat selfs die bereiking van die bekendstellingsplatform 'n massiewe sukses was, wat die onskatbare opvoedkundige ervaring vir meer as 50 betrokke PhD-studente beklemtoon. Die projek het grootliks bygedra tot die groei van Ierland se vermoëns in satellietontwerp, toetsing en verifikasie—wat gelei het tot die vervaardiging van vluggekwalifiseerde hardeware.

Die EIRSAT-1-projek het ruim ondersteuning van verskeie entiteite ontvang, insluitend die ESA Education Office, Science Foundation Ireland, die Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, die Departement van Onderneming, Handel en Indiensneming, en die Ierse Europese Ruimteonderwyshulpbron Kantoor.

FAQ

Wat is die doel van EIRSAT-1?

EIRSAT-1 is ontwerp om inligting oor gammastraaluitbarstings, ligontploffings in die heelal in te samel, terwyl dit ook nuwe houdingsbeheerstelsels en termiese deklaagmonsters toets.

Is EIRSAT-1 die eerste satelliet wat deur Ierland gelanseer is?

Ja, EIRSAT-1 is Ierland se eerste satelliet ooit wat in die ruimte gelanseer is.

Wie het die EIRSAT-1-projek ondersteun?

Die projek het ondersteuning ontvang van die ESA Education Office, Science Foundation Ireland, die Ierse Navorsingsraad, Enterprise Ireland, UCD, Openet, die Departement van Onderneming, Handel en Indiensneming, en die Ierse Europese Ruimteonderwyshulpbronkantoor.